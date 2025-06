Maribel Vilaplana a Mazón la tarde de la DANA: “He visto lo que pasa, no me metas en un lío”

Maribel Vilaplana, en una fotografía de sus redes sociales. (Instagram)

Según una información exclusiva de elDiario.es, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y Maribel Vilaplana, la periodista que comió con él en el restaurante el Ventorro durante el día de la DANA, mantuvieron una conversación telefónica a última hora de la tarde el pasado 29 de octubre.

La periodista le dijo a Mazón, asustada por como las inundaciones estaban afectando a los municipios valencianos,: “He visto lo que pasa, no me metas en un lío”, según explicó en el pasado mes de noviembre la fuente autorizada por la periodista y ha confirmado otra vez esta semana a elDiario.es.

Según esa misma fuente, ambos mantuvieron una reunión de trabajo solicitada por el presidente y estuvieron desconectados hasta las 17:37 horas, cuando el jefe del Consell llamó a la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, según confirmó el registro de llamadas presentadas ante la jueza de Catarroja que está investigando las 227 muertes a causa de la DANA.

Rechazo de la testifical de Vilaplanas

Esta misma jueza emitió un auto el pasado 12 de mayo en el que rechazó la petición de una acusación de citar como testigo a Maribel Vilaplana. Así constaba en un auto en el que la magistrada deniega la solicitud de un abogado de la acusación para que preste declaración como testigo “una periodista que al parecer comió el 29 de octubre con el presidente de la Generalitat”.

La instructora justificó su negativa a esa testifical en que no resulta “factible”, como ha expresado en anteriores resoluciones, “desplazar sustancialmente” el objeto de la investigación hacia la actuación del jefe del Consell, “dada su condición de aforado y que no es parte en el procedimiento”.

Según detalló en la resolución, la solicitud de declaración de Vilaplana “estaría relacionada en definitiva con la localización y actuación del presidente de la Generalitat durante dicho día”. Al respecto, señaló que Salomé Pradas, investigada en la causa, “hizo expresa referencia en su declaración a que mantuvo comunicación, en ocasiones lo intentó, con la duración que se desprende del registro de llamadas aportado, con el president de la Generalitat”.

Igualmente, sostuvo que el envío de la alerta no se condicionaba a la autorización del ‘president’. Estas manifestaciones, subrayó la instructora, “se produjeron exclusivamente en respuesta a las preguntas de su letrado, únicas a las que contestó, partiendo de un registro de llamadas que voluntariamente aportó”.

Sin embargo, recalcó que, en este caso, de aceptarse esta declaración testifical “el objeto de la investigación se desplazaría sustancialmente hacia la actuación del president de la Generalitat, lo que indicó, comunicó o con quién, durante las horas en las que comió con la testigo”.

Y ello “no es factible dada su condición de aforado”, indicó la jueza, que añade que el presidente de la Generalitat “no es parte en este procedimiento, se efectuó un ofrecimiento al objeto de que pudiera declarar como investigado, por lo que, en definitiva, ha de descartarse” esa citación.

La comisión de investigación del Congreso

Donde si podría llegar a tener que dar explicaciones la periodista, es en la comisión de investigación de la DANA, dónde el PSOE y Compromís han pedido su comparecencia, junto al dueño del Ventorro.

Según explicó el portavoz de Compromís en las Corts, Joan Baldoví, “ya sabemos lo que hizo todo el mundo esa tarde excepto Mazón, por lo que sería bueno que la persona que supuestamente estuvo comiendo con él indique en sede parlamentaria, donde no puede mentir, si estuvo comiendo realmente, hasta qué hora y a qué hora salió Mazón del Ventorro”.

Añadió que es de suma importancia saber “las horas de entrada y salida” de Mazón de este restaurante de Valencia donde tuvo lugar la comida en el día de la DANA.