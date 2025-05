Tener dos hijos por mujer no basta: crece la tasa de fertilidad necesaria para la supervivencia humana

Una madre con sus dos hijas. (Pexels)

Que cada mujer tenga al menos dos hijos podría no ser suficiente para la supervivencia de poblaciones humanas. Un reciente estudio publicado en la revista científica PLOS ONE defiende que las tasas de fertilidad necesarias para mantener poblaciones humanas son más altas de lo que se creía, especialmente bajo condiciones críticas de declive demográfico. Los investigadores, liderados por Diane Carmeliza N. Cuaresma de la Universidad de Shizuoka en Japón y el Instituto de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Filipinas Los Baños, afirman que el nivel de reemplazo tradicional de 2,1 hijos por mujer no es suficiente para evitar la extinción y es necesaria una tasa de fertilidad de 2,7 hijos por mujer.

El estudio utiliza un modelo matemático basado en procesos estocásticos (es decir, que considera variaciones aleatorias en la reproducción) para analizar la dinámica de extinción en poblaciones pequeñas o vulnerables. Los resultados muestran que el índice tradicional de reemplazo, que supone mortalidad baja y una proporción de nacimientos por sexo equilibrada, subestima los riesgos de extinción. Según los autores, “la fluctuación demográfica puede llevar incluso a poblaciones que cumplen con el índice de reemplazo a extinguirse en pocas generaciones”, aunque aclaran que “es poco probable que la población humana se enfrente a la extinción inmediata“.

Consecuencias globales: ¿cuánto riesgo enfrentamos?

Corea del Sur tiene la tasa de fertilidad más baja, con 0,87 hijos por mujer, según datos de 2023. (Shutterstock.com)

En un contexto en el que dos tercios de la población mundial viven en regiones con tasas de fertilidad por debajo del nivel de reemplazo, este hallazgo genera alarma. Países desarrollados como Japón, España y Corea del Sur tienen índices de fertilidad preocupantemente bajos, inferiores a 1,5 hijos por mujer. La población de Japón, por ejemplo, podría reducirse un 31 % en cada generación si estas tendencias persisten. No obstante, los autores aclaran que “la extinción no es un problema inminente teniendo en cuenta el tamaño de la población de estos países”.

El estudio va más allá al prever que, incluso en grandes poblaciones hoy estables, casi todos los linajes familiares están condenados a desaparecer eventualmente si no se alcanzan niveles de fertilidad por encima de 2,7. Es decir, el problema no afecta únicamente a naciones pequeñas o aisladas, sino que podría tener implicancias a nivel global.

Simulaciones realizadas por el equipo muestran que, bajo tasas de fertilidad por debajo del índice crítico, solo unas pocas familias o linajes logran perdurar a lo largo del tiempo, mientras que la mayoría se extingue en menos de 20 generaciones. Este fenómeno puede extrapolarse al colapso de idiomas o culturas: de las más de 6.700 lenguas habladas en el mundo, al menos el 40 % desaparecerá en los próximos 100 años, debido a la extinción de quienes las hablan.

En situaciones de estrés nacen más mujeres

Una conclusión relevante del artículo gira en torno a los efectos de la proporción de sexos al nacer. Los autores describen que, en condiciones severas de estrés debido a factores como crisis económicas, desastres naturales o exposición a contaminantes, tanto en humanos como en animales mamíferos suele aumentar significativamente la proporción de nacimientos femeninos. Este “sesgo femenino” se ha dado en momentos de la historia reciente, como el terremoto de Kobe en Japón (1995) o el colapso económico de la Alemania del Este en los años 90.

Esto podría ser un mecanismo evolutivo adaptativo, ya que más mujeres en una población tienden a aumentar las probabilidades de reproducción futura. Así, un sesgo en la proporción de nacimientos que favorezca el nacimiento de mujeres reduce las probabilidades de extinción.