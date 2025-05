El Supremo ordena a Sanitas indemnizar a una madre con más de 3 millones de euros por las lesiones que sufrió su hijo en el parto

El Supremo condena a Sanitas a pagar 3 millones de euros a una madre. (Imagen Composición Infobae)

El Tribunal Supremo ha ordenado a la aseguradora Sanitas indemnizar con 3.055.797 euros a una mujer por las graves lesiones neurológicas sufridas por su hijo durante el parto, ocurrido el 23 de abril de 2005 en el Hospital Universitari Dexeus de Barcelona.

El caso se originó por una negligencia médica que derivó en una hipoxia extrema mantenida, causando daños irreversibles en el feto. En 2019, el hijo de la demandante presentaba un grado de discapacidad del 94%. Ahora, la sentencia del Supremo, que estima parcialmente el recurso presentado por la madre, eleva la indemnización previamente fijada por la Audiencia Provincial de Madrid en 2,2 millones de euros.

La mujer había solicitado inicialmente una compensación de 5,1 millones de euros, argumentando que esta cifra cubría los gastos derivados de la atención que su hijo requiere, como la adecuación de la vivienda y el coste de prótesis necesarias para su día a día.

Por su parte, Sanitas había propuesto un pago de 1,9 millones de euros, cifra que fue inicialmente aceptada por el Juzgado de Primera Instancia de Madrid.

El asunto se centró en determinar la cuantía de la indemnización, ya que la responsabilidad de Sanitas por la deficiente atención médica quedó establecida en una sentencia firme de 2016 emitida por la Audiencia de Madrid.

Negligencia médica

Según el fallo, el personal médico no actuó con la debida diligencia tras detectar complicaciones durante el parto. Una ecografía realizada a las 10:30 de la mañana del 23 de abril de 2005 reveló la presencia de un hematoma retroplacentario, mientras que una analítica posterior confirmó un grave proceso de anemia progresivo.

A pesar de estos hallazgos, la extracción del feto no se llevó a cabo hasta las 19:20 horas, lo que resultó en las lesiones neurológicas irreversibles.

En cuanto a los intereses, el Supremo determinó que deben aplicarse desde el 27 de diciembre de 2012, fecha en la que se presentó la primera demanda judicial, y no desde el día del parto, como solicitaba la madre. La aseguradora argumentó que no tuvo conocimiento del siniestro antes de esa fecha, y el tribunal consideró que no se había acreditado lo contrario.

Proceso judicial

El proceso judicial comenzó cuando la madre interpuso una demanda contra Sanitas, exigiendo una indemnización de 5,1 millones de euros. El Juzgado de Primera Instancia de Madrid fijó inicialmente la compensación en 1,9 millones de euros más intereses legales.

Ambas partes apelaron esta decisión, y la Audiencia Provincial de Madrid desestimó el recurso de la aseguradora, incrementando la indemnización a 2,2 millones de euros. Insatisfecha con esta resolución, la mujer llevó el caso al Supremo, que finalmente estableció la cifra definitiva en algo más de tres millones de euros.

Así, la sentencia del Supremo pone fin a un largo proceso judicial que ha durado más de una década. Según la resolución, la negligencia médica durante el parto tuvo consecuencias devastadoras para el niño, quien a sus 14 años ya presentaba un grado de discapacidad del 94%.

La madre argumentó que los gastos derivados de la atención médica y las necesidades especiales de su hijo justificaban la cuantía solicitada inicialmente, aunque el tribunal decidió no conceder la totalidad de la suma demandada.