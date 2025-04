Las revistas del corazón esta semana: del último adiós de Mario Vargas Llosa al secreto del matrimonio de Elsa Pataky

Las revistas del corazón del 16 de abril de 2025.

‘¡Hola!’

Aprovechando uno de sus muchos viajes a España, Elsa Pataky ha aprovechado para conceder una entrevista a la revista en la que habla de su matrimonio. Afincada en Australia desde hace lustros, la actriz “desvela el secreto de sus 15 años de amor” con su marido, el mundialmente conocido Chris Hemsworth. Además, desvela en la publicación cómo está viviendo el reto de ser madre de tres adolescentes.

Portada de la revista '¡Hola!' del 16 de abril de 2025.

Por otro lado, la revista ¡Hola! ha recordado la figura de Mario Vargas Llosa, fallecido el pasado domingo 13 de abril a los 89 años. Y, para terminar, hacen un recorrido a las últimas imágenes de la princesa Leonor a bordo del buque escuela Juan Sebastián Elcano.

‘Semana’

Portada de la revista 'Semana' del 16 de abril de 2025.

La publicación bucea en el equipo que está tras la reina Letizia y que se encarga de que siempre esté perfecta. Un reducido número de personas que conocen a la perfección los gustos de la mujer de Felipe VI y cuyo trabajo es hacer que destaque.

También han charlado en exclusiva con Manuel Benítez ‘El Cordobés’, que cuenta que “estoy aprendiendo a leer y escribir”. En otro orden de cosas, el semanal desvela, también en exclusiva, que Tita Cervera ya conoce al novio de su hija Carmen.

La muerte de Mario Vargas Llosa y la cita entre Ágatha Ruiz de la Prada y Luis Miguel Rodríguez, son los dos temas de la semana.

‘Diez Minutos’

Portada de la revista 'Diez Minutos' del 16 de abril de 2025.

La situación ha mejorado entre Bertín Osborne y Gabriela Guillén que parecen haber llegado a un punto en común por el bien del hijo que tienen en común. “Estoy contenta”, aseguró en su última aparición cuando la prensa le preguntó por el acercamiento entre Bertín y su hijo, del que todavía no ha trascendido su nombre. Si él quiere ver al niño, que lo vea. Nunca he puesto ningún impedimento. Siempre he buscado lo mejor para mi hijo", aseguró la empresaria.

También en exclusiva aparece en la portada Terelu Campos, que ha sido fotografiada en las calles de Málaga disfrutando de la Semana Santa por primera vez junto a su yerno y su nieto.

Ester Expósito también está pasando por un buen momento sentimental junto a Hugo Diego García, pero también Pilar Rubio, que ha hablado sobre cómo es su patrimonio con Sergio Ramos, padre de sus cuatro hijos.

‘Lecturas’

Portada de la revista 'Lecturas' del 16 de abril de 2025.

La muerte de Mario Vargas Llosa es el tema principal de Lecturas, que hace un recorrido por la vida del que es “el último gran amor de Isabel Preysler”. En otro orden de cosas, la periodista Pilar Eyre desgrana la información sobre que el rey Juan Carlos reclama a su ex, Corinna Larsen, la cifra de 65 millones de euros.

También llevan en portada una exclusiva protagonizada por las azafatas del Un, dos, tres y su “escalofriante” relato en el extinto programa. Para terminar, las imágenes de la “emotiva” boda sevillana de la hija de Charo Vega, a la que acudió Lolita Flores, entre otros.