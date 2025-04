Un hombre cree que ha ganado 2 millones de euros por sus inversiones, pero en realidad le han robado más de 500.000: “Hablaban como profesionales”

Imagen de archivo de un inversor de Wall Street. (AP Photo/Richard Drew)

Los mercados llevan un par de semanas en una montaña rusa, combinando el pánico y la euforia al ritmo en el que Donald Trump pone, quita o pausa aranceles. En las Bolsas se pueden ganar o perder fortunas en pocos días, pero en realidad no es lo habitual: los expertos siempre recuerdan que los milagros, al menos los financieros, no existen y que si algo parece demasiado bueno para ser verdad, seguramente es porque no es verdad.

En España, por ejemplo, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha alertado sobre la proliferación de fraudes a través de grupos de WhatsApp que ofrecen formación y recomendaciones de inversión de supuestos expertos a cambio de unirse a ellos. En esos grupos, los estafadores les recomiendan invertir a través de sus intermediarios financieros, bajo la promesa de obtener ganancias extraordinarias a corto plazo. Las primeras inversiones incluso son exitosas y obtienen ganancias, lo que permite a los estafadores ganarse la confianza de sus víctimas. Tras ello, “les presentan una inversión estrella, en la que les incitan a inyectar la mayor cantidad de dinero posible con la expectativa de obtener ganancias desorbitadas en tan solo unos días”, cuenta la CNMV. Y luego, desaparecen con el dinero.

Algo similar acaba de suceder ahora en Francia, donde se ha hecho viral la historia de un jubilado que ha perdido más de 550.000 euros al confiar sus ahorros a supuestos asesores financieros que resultaron ser estafadores, según ha informado el medio local La Gazette du Centre Morbihan.

El hombre, que ha preferido no dar su nombre a los medios, se retiró del trabajo en 2021 y había acumulado una suma considerable de 600.000 euros, destinados a disfrutar de su jubilación. El fraude comenzó con unas llamadas telefónicas. “Recuerdo perfectamente las primeras llamadas. Hablaban como profesionales, desde un teléfono fijo y sin acento alguno”, ha señalado.

Se ganaban la confianza de las víctimas y las engañaban simulando tener una relación amorosa para conseguir beneficios económicos (Guardia Civil)

“Quiero alertar a la gente”

A medida que se depositaba más confianza en las aparentes oportunidades que le ofrecían, realizó su primera inversión con un depósito inicial de 5.000 euros, supuestamente gestionados a través del DBS Bank, una organización financiera legítima con sede en Singapur, que los estafadores usaron fraudulentamente como fachada. El entusiasmo creció y el afectado incrementó sus depósitos gradualmente: 55.000 euros, luego 75.000 euros y, finalmente, la suma casi completa de sus ahorros, ascendiendo a un total de 552.450 euros.

Uno de los elementos más elaborados de la estafa consistió en la creación de un sitio web falso que imitaba ser una plataforma de inversión segura. El hombre, impresionado por los supuestos rendimientos, llegó a creer que su dinero generaba una ganancia de casi 2,2 millones de euros, cifra que lo llevó a pensar que había tomado una decisión financiera acertada. Sin embargo, al intentar retirar su dinero, los responsables del fraude desaparecieron sin dejar rastro. “Sé que probablemente nunca volveré a ver mi dinero, pero quiero alertar a la gente”, ha comentado en la entrevista con el medio francés.

Las autoridades y asociaciones de consumidores advierten sobre el aumento generalizado de esta modalidad de delitos, en especial dirigidos a adultos mayores y jubilados.