España
Agregar Infobae enGoogle

Temperaturas en Sevilla: prepárate antes de salir de casa

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas&nbsp;

Probabilidad de lluvia para este día (Wikimedia Commons)
Probabilidad de lluvia para este día (Wikimedia Commons)
Guardar

¿Abrigo y paraguas o ropa ligera y gorra? Si no sabes con qué atuendo salir este 11 de agosto, aquí está el estado del tiempo para las próximas horas en Sevilla.

Durante el día la temperatura llegará a un máximo de 39.3 grados, la previsión de lluvia será del 0%, con una nubosidad del 0%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 7.4 kilómetros por hora.

En cuanto a los rayos UV se espera que alcancen un nivel de hasta 9.

Para la noche, la temperatura alcanzará los 19.3 grados, mientras que la nubosidad del 0%, mientras que las ráfagas de viento serán de 9.3 kilómetros por hora en la noche.

PUBLICIDAD

La predicción del clima en Sevilla (Imagen ilustrativa Infobae)
La predicción del clima en Sevilla (Imagen ilustrativa Infobae)

El clima en Sevilla

Sevilla es una ciudad española que limita con las provincias de Málaga, Cádiz, Huelva, Badajoz y Córdoba, que se caracteriza por tener un clima del Mediterráneo, es decir, con veranos secos y calurosos e inviernos muy suaves y a menudo lluviosos.

De acuerdo con la clasificación climática de Köpen, en Sevilla se registra una temperatura promedio de 19,2 grados centígrados, lo que la convierte en la zona con la más alta temperatura media anual en Europa continental.

El mes de julio se caracteriza por ser el más caluroso, en donde el termómetro suele subir hasta los 40 grados centígrados. Por otro lado, en la época más fría la temperatura media es de 11 grados.

PUBLICIDAD

Las precipitaciones se concentran en los meses de octubre a abril, siendo el mes de diciembre el más lluvioso. Durante el año se tiene un promedio de 51 días de lluvia y sólo tres de heladas, por lo que la nieve es un fenómeno extremadamente raro en la ciudad, siendo la última vez el 10 de enero de 2010, cuando cayó una ligera capa.

De acuerdo con el portal Weather Spark, la mejor época para visitar Sevilla y realizar actividades al aire libre es de finales de marzo a finales de junio; así como de mediados de septiembre a finales de octubre.

Finalmente, las temperaturas extremas registradas en la estación meteorológica del Aeropuerto de Sevilla son de -5,5 °C, el 12 de febrero de 1956; así como de 46,6 °C, el 23 de julio de 1995, que estuvo a punto de ser desplazada por otra en el 2022 durante la gran ola de calor.

En el caso de la temperatura mínima la Aemet menciona que está por debajo de los cero grados centígrados entre diciembre y enero.

Los meses en los que cae más lluvia en Barcelona son entre septiembre y octubre. Mientras que los días de nieve son muy pocos, no más de 10 al año, en promedio.

Sevilla tiene un clima característico del Mediterráneo. (Reuters)
Sevilla tiene un clima característico del Mediterráneo. (Reuters)

¿Cómo es el clima en España?

España se caracteriza por ser soleado, donde las horas de sol rondan las 3 mil horas al año. Las temperaturas en este país mediterráneo son suaves, sin embargo, sí hay marcadas diferencias entre estaciones y las distintas zonas.

Aunque la Amet registra hasta 13 tipos de climas en España, son realmente cuatro los que predominan: oceánico, mediterráneo de veranos frescos, mediterráneo continental y estepario frío.

El oceánico se caracteriza por ser templado con veranos frescos, precipitaciones abundantes y bien repartidas durante el año.

En España aparece principalmente por el norte y oeste de Galicia, el Cantábrico, el Sistema Ibérico, noreste de la meseta norte y gran parte de los Pirineos, exceptuando las zonas más altas.

El mediterráneo de veranos frescos, como lo dice su nombre, tiene veranos secos y frescos, así como inviernos fríos o templados, mientras que la mayor parte de las lluvias caen en invierno o estaciones intermedias.

Este clima abarca la mayor parte de la meseta norte, interior de Galicia y numerosas zonas montañosas del centro y sur de la península. En Canarias, se extiende ampliamente por el interior de las islas de La Palma, El Hierro, La Gomera y Tenerife, así como en las zonas más elevadas de Gran Canaria.

El mediterráneo continental registra inviernos templados y lluviosos, así como veranos secos y cálidos.

Este tipo de clima se hace presente en gran parte de la península ibérica y los Baleares. Se extiende por la mayor parte de la mitad sur y de las regiones costeras mediterráneas, a excepción de las zonas áridas del sureste.

En cuanto al estepario frío, los inviernos son muy fríos y los veranos pueden ser templados o cálidos, además, las precipitaciones son escasas.

Este clima se extiende por el sureste de la península, el valle del Ebro, la meseta sur y, en menor medida, por Extemadura, Baleares y el centro de la meseta norte. También se observan en todas las islas del archipiélago canario.

Durante la primavera y el otoño es cuando se registran el estado del tiempo más agradable en España, tiempo que permiten disfrutar del aire libre prácticamente todo el día.

Las temperaturas máximas se alcanzan durante julio y agosto, los meses más calurosos y secos en todo el país.

Mientras que las temperaturas mínimas suelen darse en enero y febrero, meses que también coinciden con los días con más lluvias, principalmente en el norte de España.

Temas Relacionados

Clima en EspañaClima en SevillaClimaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El pueblo con más de 1.000 habitantes que será borrado del mapa por las energías renovables: “Es el lugar perfecto para el proyecto”

Moerdijk tiene una ubicación privilegiada entre Rotterdam y Amberes, que a la vez es su condena. Sus habitantes ya se están marchando

El pueblo con más de 1.000 habitantes que será borrado del mapa por las energías renovables: “Es el lugar perfecto para el proyecto”

Un estudio señala que los microplásticos empeoran el hígado graso: las células hepáticas responden al estrés del polietileno

Una investigación estadounidense encuentra una relación entre la exposición a los microplásticos y el daño hepático

Un estudio señala que los microplásticos empeoran el hígado graso: las células hepáticas responden al estrés del polietileno

La Audiencia Nacional declara ilegales los registros diarios de bolsos y taquillas impuestos por H&M a sus empleados para “evitar” que se lleven ropa

La empresa despidió a seis empleados por hurtos o fraude entre 2024 y 206, pero el tribunal destaca que estos casos resultan irrelevantes para justificar un control generalizado

La Audiencia Nacional declara ilegales los registros diarios de bolsos y taquillas impuestos por H&M a sus empleados para “evitar” que se lleven ropa

Gafas para el eclipse del 12 de agosto: dónde conseguirlas gratis, dónde comprarlas cerca de casa y cómo saber si están homologadas

Se repartirán dos millones de gafas gratis en museos, bibliotecas y más instituciones para ver el fenómeno solar

Gafas para el eclipse del 12 de agosto: dónde conseguirlas gratis, dónde comprarlas cerca de casa y cómo saber si están homologadas

Cómo saber si las gafas para ver el eclipse están homologadas: este es el distintivo que deben incluir

Se han retirado del mercado las de marca Lionstar, ECP Eye Care Proffesional, Pelispan, Homanaje, Orro y Opticalia tras detectar un problema en el filtro

Cómo saber si las gafas para ver el eclipse están homologadas: este es el distintivo que deben incluir
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia Nacional declara ilegales los registros diarios de bolsos y taquillas impuestos por H&M a sus empleados para “evitar” que se lleven ropa

La Audiencia Nacional declara ilegales los registros diarios de bolsos y taquillas impuestos por H&M a sus empleados para “evitar” que se lleven ropa

Los pintores de la Armada francesa, los artistas con uniforme militar que acompañan a los buques desde hace 300 años para ilustrar el mundo marítimo

La crisis de Ceuta compromete al PP: cumplir la ley ya le costó todos los gobiernos con Vox en 2024 y la historia se repite

Quién es Roberto Vannacci, el exgeneral del Ejército y escritor de un bestseller racista que obliga a Meloni a enfrentarse a Pedro Sánchez

La Policía Nacional avisa: un establecimiento no puede negarse a darte la hoja de reclamaciones y esto es lo que debes hacer si intenta impedirlo

ECONOMÍA

El pueblo con más de 1.000 habitantes que será borrado del mapa por las energías renovables: “Es el lugar perfecto para el proyecto”

El pueblo con más de 1.000 habitantes que será borrado del mapa por las energías renovables: “Es el lugar perfecto para el proyecto”

El Tribunal Supremo recupera la pensión de 850 euros de una mujer divorciada y la mantiene hasta que su exmarido se jubile

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Alejandro de Paz, abogado laboralista: los trabajadores que encadenan contratos en verano “pueden reclamar que se reconozca que la relación es indefinida o fija discontinua”

Adiós al spam telefónico: el prefijo 400 permitirá identificar las llamadas comerciales antes de contestar

DEPORTES

La burocracia no deja jugar al fútbol a los menores migrantes sin papeles: “Ningún niño es ilegal”

La burocracia no deja jugar al fútbol a los menores migrantes sin papeles: “Ningún niño es ilegal”

Fernando Alonso y Carlos Sainz: su ranking en el Campeonato de Pilotos de la F1

De la gorra de Trump a la pulsera de la Guardia Civil: los mensajes políticos de Ferran Torres que lo ponen en el punto de mira

El Balón de Oro ‘coloca’ a Rodri en el Barça y abre otra batalla entre Real Madrid y FC Barcelona por los títulos

El ‘método Mou’: las nuevas normas del Real Madrid para volver a ser campeón