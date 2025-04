Reaparece la estrella de ‘Malcolm in the Middle’ 15 años después de no saber nada de él: Su vuelta coincide con la de la serie

Foto del elenco. (Disney+)

La primera década de este siglo, en lo que a contenido audiovisual respecta, estuvo marcada por el auge de las series de televisión. Pese a la gran cantidad de culebrones que se emitieron, solo un selecto grupo de programas fueron capaces de dejar huella en los espectadores.

Uno de estos afortunados fue Malcolm in the Middle, una serie de comedia estadounidense que nos contaba la vida de una familia que vivía en California. Entre todos los personajes que conformaban el elenco, había uno que destacaba especialmente en esa época.

Se trata de Dewey, el hermano pequeño de la familia, que fue toda una sensación en los primeros años de emisión. De hecho, era considerado como uno de los estandartes principales de la serie. Erik Per Sullivan le dotó de un carácter único a su personaje, lo que le llevó a posicionarse como uno de los niños maravilla de la industria de Hollywood.

Cuando tienes el talento necesario y reconocimiento mundial, es realmente complicado no caer en la tentación del ego o la fama. Sin embargo, el actor decidió alejarse del mundo de la interpretación, sorprendiendo a todos sus fans con esta decisión tan drástica.

Después de 15 años, vuelve a aparecer de manera pública

Las fotos de Erik Per Sullivan han dado la vuelta al mundo, causando un gran revuelo entre los seguidores más cercanos a la serie. El cambio físico es notable, siendo lo que más impacta. El público, que estaba acostumbrado a verlo como un niño risueño, ahora ve que se ha convertido en un hombre.

Un gran abrigo marrón, unos pantalones verdes y una boina gris, fue la indumentaria con la que se le volvió a ver. Las fotos se publicaron en el medio The Sun, y fueron tomadas por un fotógrafo cuando la celebridad salía de su casa.

Tuit de las fotos de Erik Per Sullivan. (X)

¿Erik estará en la vuelta de la serie?

Malcolm in the Middle reanudará su emisión casi 20 años después de que se emitiera el último episodio. Este tipo de regresos siempre son emocionantes, juntando la nostalgia y la expectación de volver a ver una última aventura. Aunque sí que es verdad que estos movimientos suelen ser vistos de manera positiva, muchas veces suelen ser un arma de doble filo si la serie no está a la altura de las anteriores temporadas.

Tras salir a la luz las fotos de Erik, los fans empezaron a especular una posible vuelta al mundo de la interpretación. Era el contexto ideal, pues salían estas fotos después de confirmarse que la serie iba a emitir una temporada más. Sin embargo, la idea de que Dewey volviese a aparecer junto a los hermanos Wilkerson, quedó totalmente descartada.

En una entrevista de 2024, Kaczmarek, quien interpretó a su madre en la ficción, comentó: “Él está muy bien. Hizo Malcolm durante siete años. Comenzó a los 7 y terminó a los 14. La actuación nunca le interesó”. Dejando claro que está totalmente desencantado con el mundo de la interpretación. Su último papel fue en 2010, año en el que apareció en la película Twelve.