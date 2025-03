Cumple hoy 112 años Angelina Torres, la mujer más longeva de España que no sufre enfermedades ni necesita medicamentos y no tiene ningún truco: “¿Por qué soy tan mayor?”

Angelina Torres, la persona más longeva de España, en la celebración de su cumpleaños número 111. (@elperiodico en X)

Hoy es el cumpleaños de una persona especial, de una de las personas más longevas de España y, por ende, del mundo. Se trata de Angelina Torres, que celebra hoy su cumpleaños número 112. Según Gerontology Research Group (GRG), esta mujer catalana ocupa la posición número 57 de personas con más edad del mundo.

En un día tan marcado para ella y sus familiares, Torres ha sido entrevistada por la Agència Catalana de Notícies, en la que ha admitido no saber la respuesta a la pregunta de por qué es tan mayor. “Cada día me pregunto por qué he llegado a esa edad”, afirma la cumpleañera. En la conversación con el medio local, Angelina también ha querido contar cómo era la vida durante su infancia, especialmente en los años de guerra, y no se ha olvidado de la juventud, a quien ha aconsejado que vivan su vida con “paciencia y mucho amor”.

A pesar de cumplir una edad tan elevada y las posibles complicaciones de salud que suelen padecer las personas mayores, Angelina Torres agradece no tener enfermedades ni tener que medicarse de manera regular, aparte de alguna aspirina de vez en cuando. “Los médicos han tenido que hacer bastante poco trabajo conmigo”, bromea la mujer.

Vio los primeros cimientos de la Sagrada Familia

La vida de Angelina Torres comenzó el 18 de marzo de 1913, fecha en que nació en Bellvís, una localidad ubicada en la región del Pla d’Urgell. Su madre, ama de casa, quedó viuda después de que su marido falleciera en un accidente de tráfico, lo que obligó a la mujer y sus siete hijos a trasladarse a Barcelona para trabajar y poder sobrevivir.

Torres fue una de las afortunadas, aún con vida, que presenciaron los primeros cimientos de la Sagrada Familia, uno de los monumentos más característicos de la ciudad condal. Recuerda cómo los obreros que trabajaban en la construcción decían que estaban construyendo una “iglesia de la que Cataluña estará orgullosa”.

Uno de los cambios actuales con respecto a un siglo atrás es el hecho de que todo el mundo tiene la oportunidad de trabajar, especialmente las mujeres con hijos. “Cuando yo era pequeña, las mujeres iban a esperar a los maridos a que cobraran la semanada -salario de una semana- para ir a la plaza”, relata la persona más longeva de España.

El consejo para los jóvenes

La razón por la que Angelina Torres ha vivido durante más de un siglo podría estar en la genética, ya que su madre murió en el umbral de los 100 años y una de sus hermanas llegó hasta los 93.

En muchas ocasiones, los jóvenes piden consejo a las personas mayores sobre las estrategias para durar tanto tiempo como ellos. Pero, nada más lejos de la realidad, no hay ningún truco, sino que es necesario que “tengan paciencia” en la vida y “mucho amor” tanto a los hijos como a las personas mayores, a quien pide que se respeten.

Durante el día de su cumpleaños, recibirá la visita de su hija, nietos y bisnietos para “hacerse una foto” e inmortalizar un momento histórico que espera poder seguir protagonizando muchos años más.