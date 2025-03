El Puma desvela en ‘El Hormiguero’ hasta qué edad le gustaría vivir: “Tengo pensado irme a los 90. Quiero utilizar esos años para despedirme”

El cantante El Puma en el programa 'El Hormiguero'. (flickr)

José Luis Rodríguez, conocido popularmente como El Puma, es un icono intergeneracional de la música en español y es que no hay grupo de edad que no conozca sus canciones. Por eso mismo, a sus 82 años, se ha animado a hacer una gira nacional para reunirse con todos sus fans. Así lo ha anunciado en El Hormiguero, donde ha acudido para presentar Encuentro Tour, con el que estará en ciudades como Madrid, Vigo o Tenerife, entre otras.

Se trata de un gran reto para él, no solo por su avanzada edad, sino porque hace poco sufrió un infarto, según contó a Pablo Motos.

“Fui al médico, al oculista, porque lo noté en el ojo. Me hicieron todos los exámenes, el colesterol estaba muy elevado, por encima de todo. También los triglicéridos. Yo soy ‘quesómano’ y estuve 15 días comiendo solo esto y entonces me dio. Eliminé los quesos, el azúcar, el arroz, la verdura... Es azúcar. Me fui a proteínas en dos semanas. De 175 a 35 los triglicéridos bajaron. Hay que reprimirse un poco para cuidar el cuerpo. Veo un poco menos del ojo derecho desde entonces”, desveló.

Este bache de salud le ha llevado a hacer un balance de su vida y una previsión de lo que le gustaría hacer en los años que le quedan. “Estamos vivos hasta que Dios quiera (...). Me queda solo una hermana, los he atendido a todos, soy el último”, dijo.

Quizás por eso no tiene ya problemas en hablar de la muerte de una manera abierta, desvelando incluso la edad a que querría morir. “Tengo pensado irme a los 90. Quiero utilizar estos ocho años para despedirme de Latinoamérica y España”.

Por si así fuera, el cantante quiere aprovechar cada espectáculo. “Debo saber que siempre que haga algo es como si fuera mi última vez. Si Dios me regala más tiempo, bienvenido sea”, siguió, reconociendo que lo que más difícil que se le hace es el desapego que va asociado a la muerte.

“Cuando llegue en ese momento, no puedes pensar en lo que dejas atrás: esposa, hijos, bienes, amigos... Empieza a desapegarte de todas las cosas materiales... Quién te dice que lo que hay más allá sea mejor que esto”, reflexionó.

Y es que, en todos los años que ha vivido, jamás ha visto “un féretro con un camión de mudanzas atrás” porque nadie se lleva al otro mundo los bienes terrenales. “Hay que dejar las cosas atrás y pensar que vas a un sitio mejor. Si no tienes fe, no lo vas a lograr. Venimos y nos vamos solos”, sentenció.

Problemas de salud

Este infarto no ha sido el primer problema grave que el Puma ha tenido. En el año 2017 le realizaron un doble trasplante de pulmón a causa de una fibrosis pulmonar que casi le cuesta la vida.

El Puma en un concierto. (REUTERS/Luisa Gonzalez)

La recuperación duró año y medio y, pese a haberse dedicado toda la vida a la música, tuvo que aprender a respirar y cantar con sus nuevos pulmones. "Me siento con mucha suerte y con mucha aprobación de Dios para poder seguir andando y recorriendo escenarios. Entre la operación y todo lo que ocurrió, estuve en un compás de espera de siete años, ocupándome de mi salud. Me dijeron que a lo mejor vivía, pero no me aseguraron que volvería a cantar. Tuve que empezar de cero, remar y darle otra vez“, contó en una entrevista que hizo en aquel momento.