Esto es lo que paga Elon Musk a los empleados de Tesla: “Todo el sistema está configurado para encontrar a los fanáticos”

Elon Musk vuelve a estar en el centro de atención. Después de sus imparables intervenciones al lado de presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ahora se han desvelado los sueldos que el magnate paga a los trabajadores de la compañía Tesla después de que el empresario anunciará subidas el pasado mes de enero.

Los trabajadores de Tesla obtienen salarios que varían significativamente según la ubicación de las plantas y el nivel de experiencia. Además, la empresa ofrece incentivos adicionales como bonificaciones y acciones restringidas para compensar los bajos salarios base, algo que no ha pasado desapercibido y ha sido objeto de varios intentos de sindicalización por parte del sindicato United Auto Workers (UAW).

Tesla ha implantado una escala salarial dividida en tres regiones, ajustado al coste de la vida de cada estado. Las plantas de Austin (Texas) y Sparks (Nevada) ofrecen los salarios más bajos, mientras que las instalaciones en Fremont y Palo Alto (California) presentas los salarios más altos, según ha compartido el medio estadounidense Business Insider.

Además, la compañía ha establecido siete niveles para los trabajadores de fábrica, con dos categorías extra para los encargados. Es decir, un empleado nivel 1 en Fremont cobra 25,25 dólares por hora (23,20 euros/hora), mientras que un trabajador de nivel 7 puede alcanzar los 35,50 dólares la hora (32,60 euros/hora). En las regiones con menor remuneración, el salario base de un nivel 1 comienza en 22 dólares por hora (20,20 euros/hora).

En comparación, el salario promedio de la industria automotriz en Estados Unidos ronda los 28 dólares la hora (25,70 euros/hora), según la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU.

Bonificaciones y ascensos: el sistema de incentivos de Tesla

Tesla ofrece a sus empleados la posibilidad de ascender cada seis meses, dependiendo de su rendimiento y los resultados obtenidos. Así, los trabajadores también pueden acceder a bonificaciones semestrales a través del programa Cyber Wallet.

Este programa permite a los empleados elegir entre tres opciones: reducir su jornada a 20 horas semanales, recibir una compensación económica o adquirir acciones de Tesla. Mediante la calificación de los empleados (de 1 a 5), los que obtienen una nota de 1 o 2 son considerados de bajo rendimiento y no califican para bonificaciones.

Del mismo modo, los calificados con una nota de 3 cumplen con las expectativas y pueden acceder a una bonificación básica, mientras que los calificados con un 4 o un 5 superan las asperaciones y obtienen recompensas mayores.

Sin embargo, este modelo ha sido criticado por varios trabajadores que dicen que las evaluaciones pueden estar sujetas a opiniones subjetivas. Por otro lado, también critican que la dependencia de las acciones también genera riesgos, ya que el valor de Tesla en la bolsa ha mostrado una gran volatilidad.

El modelo salarial de Tesla

“Todo el sistema está configurado para encontrar a los fanáticos”, ha afirmado una persona trabajadora actual de Tesla con conocimiento del proceso de contratación de la compañía: “Podrían obtener un mejor salario en otro lugar, pero queremos a las personas que son incondicionales de Tesla”. “Ni siquiera se trata de lo listo que seas o de cuánto sepas. Buscan la voluntad de aprender y hacer horas extra”, ha subrayado un exreclutador de Tesla.

El modelo de Tesla combina salarios base relativamente bajos con atractivas compensaciones. Así, el salario base de un empleado a tiempo completo oscila entre los 35.000 y 324.000 dólares anuales, dependiendo del puesto.

Los ingenieros y empleados de áreas técnicas suele recibir las mayores concesiones de acciones, que pueden superar los 25.000 dólares. Del mismo modo, los altos ejecutivos han recibido paquetes de acciones con valores de 950.000 hasta los 20 millones de dólares.

Aunque las acciones de Tesla han aumentado hasta un 1.000 % en los últimos cinco años, también han experimentado caídas considerables, como a mediados de 2023, donde se experimentó un descenso de 44% del valor. Esto obliga a los empleados a asumir riesgos significativos al depender de las acciones como parte esencial de su compensación.

“Las acciones son el principal gancho. Puede que no estés contento en tu puesto, pero decides: ‘Voy a agachar la cabeza y esperar unos meses más hasta que se me concedan’”, declara un ex director de ventas de Tesla.

Elon Musk en guerra contra los sindicatos

Otro desafío al que hace frente Elon Musk es la creciente presión del sindicato UAW. El empresario ha mostrado en repetidas ocasiones su rechazo a los sindicatos, argumentado que no son necesarios dentro de la compañía.

No obstante, según ha informado Bloomberg, un grupo de empleados de la planta de Fremont ya habría acercado posturas con UAW. A pesar de ello, muchos empleados se han mostrado distantes a la opción de afiliarse a ellos.