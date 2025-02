Los socialdemócratas de Scholz en las elecciones al parlamento alemán: los sondeos revelan su peor resultado desde 1887

Montaje de Infobae España

Bajo el liderazgo de Olaf Scholz, los socialdemócratas se han enfrentado a dos años consecutivos de recesión económica, que llevaron a que la oposición propusiese una cuestión de confianza que resultó en la convocatoria de elecciones anticipadas, que se celebrarán el próximo domingo 23 de febrero.

La cuestión fue impulsada principalmente por la falta de unidad dentro de la coalición gobernante, compuesta por el Partido Socialdemócrata (SPD), Los Verdes y el Partido Liberal Democrático (FDP). Dentro de esta coalición, surgieron desacuerdos sobre varios temas clave, como la gestión de la migración, la política fiscal y el apoyo a Ucrania en el conflicto con Rusia.

Los desacuerdos y las disputas entre los socios de la coalición generaron una sensación de inestabilidad política que llevó a la oposición, especialmente el Partido Cristiano-Demócrata (CDU) y la Alternativa para Alemania (AfD), a presentar la moción. Además, Scholz enfrentaba crecientes críticas por no haber logrado cumplir con algunas de las promesas clave de su gobierno, como la agilización de los procedimientos de asilo y la implementación de reformas fiscales.

Ahora, más de 59 millones de alemanes acudirán a las urnas para elegir a su próximo canciller y a los partidos que liderarán en el parlamento. Sin embargo, ninguno se perfila con apoyo suficiente para gobernar, por lo que el ganador muy probablemente deberá forjar alianzas para formar gobierno.

El Partido Socialdemócrata (SPD) ha presentado su programa electoral bajo el lema “Más para ti. Mejor para Alemania”, con un enfoque marcado por la justicia social y la redistribución de la riqueza.

La peor cifra en sondeos de la historia

El partido se encamina hacia los peores resultados de sus casi 160 años de historia, específicamente desde las elecciones al Reichstag de 1887, durante la era imperial, cuando obtuvo solo el 10,1% de los votos.

Desde entonces, tanto en la República de Weimar, en el periodo de entreguerras, como en los más de 75 años de la República Federal, los socialdemócratas siempre superaron el umbral del 20% de los votos.

Si se cumplen los vaticinios de los sondeos, el partido que se alzó con el Gobierno en las elecciones anteriores, se enfrenta a un resultado histórico. Todos los sondeos, sin excepción, vaticinan para el SPD entre un 14% y un 16% de votos.

Los socialdemócratas pasarán de ser la primera fuerza política a ocupar la tercera posición, superados no solo por los conservadores, sino también por la ultraderechista Alternativa por Alemania (AfD), a la que se le pronostican más del 20% de los votos.

Social Democratic Party (SPD) German Chancellor Olaf Scholz arrives to attend the ARD TV live debate 'Wahlarena' in Berlin, Germany, February 17, 2025. REUTERS/Fabrizio Bensch

¿Qué propone el partido de Sholz para estas elecciones?

La propuesta central del SPD es garantizar un nivel de vida más asequible para la población, especialmente para las clases trabajadoras y los sectores más vulnerables. Para ello, aboga por un aumento del salario mínimo y una reducción de los impuestos para los ciudadanos con ingresos más bajos, mientras que propone una subida fiscal para los más altos, con el objetivo de reducir las desigualdades económicas.

En concreto, tras la cuestión de confianza, el entonces canciller enunció algunas de las propuestas económicas que presentaría en su campaña, como la de limitar a 3 céntimos el precio de la tarifa de transmisión de la red eléctrica para los clientes industriales o reducir el IVA de los alimentos del 7% al 5%. También prometió estabilizar las pensiones y subir el salario mínimo a 15 euros por hora desde los 12,41 euros actuales.

En el ámbito económico, el SPD se compromete a fortalecer la economía alemana mediante inversiones en sectores clave, como la digitalización y las energías renovables.

En el ámbito internacional, el SPD mantiene su firme apoyo a Ucrania en su conflicto con Rusia, pero se ha mostrado en contra del envío de misiles Taurus, una medida que ha sido discutida en otros círculos políticos alemanes. La postura del SPD en política exterior se enfoca en mantener el apoyo a Ucrania dentro de los límites de la diplomacia y la cooperación europea.

La política migratoria

En cuanto a la política migratoria, el SPD propone acelerar los procedimientos de asilo y facilitar la integración de los solicitantes de protección en la sociedad alemana. Sin embargo, rechaza la idea de externalizar los procedimientos de asilo fuera de la Unión Europea, una medida que algunos partidos han planteado como solución a la crisis migratoria.

En una entrevista en el medio alemán Der Spiegel, el actual canciller aseguró que Alemana debe "finalmente deportar a gran escala a aquellos que no tienen derecho a permanecer en Alemania".

El tema de las expulsiones también está en el punto de mira en este proceso electoral. En 2023, las autoridades alemanas expulsaron a unas 16.430 personas, un aumento significativo respecto a los años anteriores, en los que lideraba la oposición. Sin embargo, más del 60% de las órdenes de expulsión no se ejecutaron, según cifras del Ministerio del Interior alemán.

Si el resultado de los sondeos se cumple el domingo, las consecuencias para Scholz y los demócratas serán más que evidentes. Scholz no solo perderá el control del Gobierno, sino que también perderá toda autoridad dentro del SPD, especialmente por no haber sabido retirarse a tiempo y ceder el liderazgo a otros miembros del partido, como su actual ministro de Defensa, Boris Pistorius, quien gozaba del apoyo de las bases y tuvo que dar un paso atrás para no agravar la crisis interna del partido.