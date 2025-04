¿Los incidentes ocurridos en el trayecto de ida o vuelta a una cena de Navidad de la empresa son considerados accidente laboral?

Un trabajador de Stellantis es despedido por acoso laboral pero la Justicia no lo permite porque se encargaba de la prevención de riesgos laborales y está protegido Las faltas cometidas por el trabajador fueran lo suficientemente graves como para justificar esa medida extrema

El pueblo gitano reclama al Gobierno una ley integral de reconocimiento, igualdad y promoción: “Es hora de avanzar” Desde la Fundación Secretariado Gitano recuerdan que este 8 de abril no solo se celebra el día internacional de esta comunidad, sino también “su historia de resistencia y las víctimas de persecuciones a lo largo de los siglos”