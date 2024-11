El doloroso día de Mayte Zaldívar y sus hijas en el primer cumpleaños de Julián Muñoz tras su muerte: su legado económico y familiar

Julián Muñoz junto a sus hijas Elia y Eloisa tras salir de prisión, en 2016. (Europa Press)

El pasado 24 de septiembre, 76 años de controversias y escándalos llegaban a su fin con el fallecimiento de Julián Muñoz, exalcalde de Marbella y protagonista de uno de los episodios de corrupción más importantes de España: el caso Malaya. Su muerte, causada por un cáncer de pulmón, marcó un punto de inflexión para su familia y, en especial, para Mayte Zaldívar y sus hijas, quienes enfrentan un complejo panorama emocional y legal tras la partida del expolítico. Este 24 de noviembre, el sucesor de Jesús Gil habría cumplido 77 años.

Zaldívar y Julián Muñoz vivieron una historia marcada por el amor, el éxito y el escándalo. Su matrimonio comenzó en los años 70, cuando ambos buscaban estabilidad en Madrid. Mientras Mayte trabajaba como camarera en un club de topless y actriz del cine del destape, Julián intentaba abrirse camino en el ámbito empresarial y político. La pareja se trasladó a Marbella en busca de mejores oportunidades y logró un ascenso meteórico que los llevó al epicentro de la vida social y política de la ciudad malagueña.

Sin embargo, este ascenso también trajo consigo tensiones y problemas. Con el tiempo, el triángulo amoroso entre Mayte, Julián y la tonadillera Isabel Pantoja desató uno de los escándalos más mediáticos del país, que culminó con el divorcio de la pareja en 2007 y la implicación de los tres en el caso Malaya. Tras una separación, un ingreso en prisión y una enfermedad galopante, Julián Muñoz y Mayte Zaldívar volvieron a ser noticia en enero de 2024. En un inesperado giro de los acontecimientos, ambos acudieron a una notaría en Marbella para contraer matrimonio nuevamente como pareja de hecho, algo que causó sorpresa y dio pie a rumores sobre los verdaderos motivos detrás de este reencuentro legal.

Mayte aseguró públicamente que la decisión ocurrió por motivos familiares y no económicos. “No me he casado por dinero. Es por mi familia, es por mis hijas. Él sentía que había roto el matrimonio. A mí el cariño no se me acabó, pero el amor sí. Yo estoy con otra persona. No tengo nada que ocultar, tampoco tengo dinero que recoger”, explicó en una entrevista en ¡De Viernes! Sin embargo, los críticos apuntaron a que este matrimonio podría tener un trasfondo económico, relacionado con la posible pensión de viudedad que Mayte podía recibir tras la muerte de Julián.

Julián Muñoz, disfrutando en una terraza junto a Mayte Zaldívar, su nieto Fran Redondo y Fernando Marcos. (Imagen de archivo)

El legado de Julián Muñoz: entre deudas y secretos

Pero tras su fallecimiento, el legado de Julián Muñoz no es precisamente un terreno fácil para sus herederos. Con una deuda acumulada de más de 46 millones de euros debido al caso Malaya y bienes embargados por la justicia, la herencia económica es más un problema que una solución. Además, las sospechas sobre cuentas en el extranjero y dinero no declarado que permanece oculto siguen siendo un tema sin resolver.

En este contexto, Mayte Zaldívar y sus hijas, Elia y Eloísa, enfrentan no solo el duelo personal, sino también las posibles repercusiones legales y financieras de la vida de Julián. Según los expertos legales, si se demuestra que el matrimonio reciente tenía intenciones fraudulentas, podría ser anulado, lo que complicaría aún más la situación de la familia. Pero, a pesar de los escándalos y los problemas financieros, el fallecimiento de Julián Muñoz ha unido a su familia en el duelo. En una emotiva declaración en redes sociales, su nieto Fran Redondo expresó: “Te echamos mucho de menos. Nunca olvidaré tus consejos y las charlas que tuvimos. Puedes estar tranquilo, cuidaré de la familia como me pediste”.

Las hijas de Julián, Elia y Eloísa, han mantenido un perfil discreto a lo largo de los años, lejos del foco mediático. Ambas han lidiado con las repercusiones de la vida de su padre, desde los titulares de prensa hasta los problemas legales. Aunque su relación con Julián se mantuvo cercana hasta el final, los escándalos del pasado dejaron una marca en sus vidas. Además, el político aseguró haber escrito unas memorias tras su ingreso en prisión, donde detallaba aspectos desconocidos de su relación con Isabel Pantoja y su implicación en el caso Malaya. De publicarse, estas memorias podrían reabrir viejas heridas y añadir más tensión al legado del exalcalde.

Adelanto de la entrevista póstuma de Julián Muñoz en '¡De viernes!'. (Mediaset España)