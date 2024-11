Qué sabemos de la DANA que azota Canarias este lunes: la AEMET activa la alerta por lluvias en casi todo el archipiélago

Varias personas se cubren de la lluvia con un paraguas mientras caminan por una vía en Las Palmas de Gran Canaria, a 25 de septiembre de 2022. (Europa Press)

La DANA, que provocó inundaciones en Málaga e hizo que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) llegara a activar la alerta roja en varias regiones, se ha desplazado hasta Canarias, donde se esperan fuertes e intensas lluvias a lo largo de la jornada. La isla de La Palma se encuentra en alerta naranja y, según la previsión del lunes a primera hora de la mañana, permanecerá así hasta las dos del medio día del martes. En Gran Canaria, La Gomera, El Hierro y Tenerife se ha establecido el nivel amarillo de alerta.

Se espera que este episodio deje precipitaciones repartidas de forma desigual por todo el archipiélago. Las más destacables se prevén en las vertientes oeste y sur de las islas de mayor relieve, y podrían ser persistentes en las islas occidentales. No obstante, es en La Palma donde se podrían registrar precipitaciones iguales o superiores a los 100 litros por metro cuadrado en 12 horas, según han alertado los meteorólogos. Ante esta situación, el Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, ha declarado la alerta por lluvias en la isla de La Palma y mantiene la situación de prealerta declarada el pasado 15 de noviembre ante la previsión actual.

El Gobierno pide precaución

Con este escenario, el Gobierno regional recomienda a la población que extreme las precauciones, “sobre todo si se encuentra al aire libre” e insiste en seguir los consejos de autoprotección por lluvias elaborados por la Dirección General de Emergencias. Entre ellos destacan evitar los desplazamientos innecesarios y en caso de que sea imprescindible extremar la precaución al volante, moderar la velocidad y aumentar la distancia de seguridad. Además, de circular por carreteras principales o autopistas evitando el acceso a pistas forestales o carreteras secundarias.

En cuanto a las precauciones a tener en cuenta ante las tormentas acompañadas de rayos o relámpagos, indican que es importante cerrar puertas y ventanas de la vivienda, ya que las corrientes de aire pueden atraer a los rayos. Además, si nos encontramos en el exterior, se recomienda alejarse de torres, vallas y otras estructuras metálicas, así como los árboles.

En caso de que el nivel del agua aumente y empiece a entrar en las casas, piden que no se acceda en ningún caso a las zonas inundables de la vivienda, como garajes o sótanos; no usar el ascensor, ya que el fluido eléctrico puede fallar en cualquier momento; y desconectar la corriente eléctrica. “Si llega el caso, no dudes en abandonar la vivienda, dirigiéndote a un lugar más elevado, o a donde las autoridades estén remitiendo a los vecinos”, recuerdan, aunque si el agua te aísla en la parte superior de tu casa, no debes abandonarla a nado porque la corriente te puede arrastrar, es preferible esperar ayuda, detallan.

Cuándo acaba el episodio de lluvias

Las islas del archipiélago canario, salvo Lanzarote y Fuerteventura, permanecerán buena parte de esta jornada en alerta por las precipitaciones que se esperan. No obstante, los avisos seguirán activos hasta las dos de la tarde el martes, cuando la lluvia empiece a amainar. De cara al miércoles, no se ha activado ninguna alerta meteorológica. De hecho, la AEMET espera que solo se den intervalos nubosos que, con baja probabilidad, podrían dejar algún chubasco en las islas de mayor relieve, pero que no se parecerán a las lluvias de los días anteriores.

