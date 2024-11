Le dicen que España merecía la DANA por el “oro robado” y esta es su contundente respuesta: “Que gente en Valencia tenga que pagar de esta forma…”

Emiliana Artagaveytia Ascheri contesta a un seguidor suyo por un comentario de la DANA (Redes sociales @emi_grando y EFE)

La catástrofe natural en Valencia ha causado numerosas pérdidas de infraestructuras, materiales y humanas. Y es que, en pocas horas, cayó un torrencial de agua que equivale aproximadamente a un año entero de lluvia. Esto provocó que localidades y pueblos quedaran totalmente arrasados, dejando imágenes tan impactantes como la superposición de diversos coches en la avenida de Picaña.

La gravedad de las consecuencias que ha dejado la DANA ha hecho que este fenómeno sea difundido a nivel internacional y que incluso otros países como Francia se presten a una ayuda voluntaria. Sin duda, la solidaridad de los ciudadanos ha tenido un gran valor durante estos días de dolor de los valencianos.

Sin embargo, siempre hay personas que hacen comentarios fuera de lugar que manchan esta imagen de unidad ciudadana. Esto le ha sucedido a Emiliana Artagaveytia, una reconocida tiktoker uruguaya con más de 96 mil seguidores que vive en Valencia. Y es que, un seguidor le ha respondido a una historia de Instagram afirmando que “un poco se lo merecen por el oro que robaron”.

La respuesta de Emiliana a su seguidor

En la actualidad, los presidentes de algunos países de Latinoamérica continúan exigiendo un “perdón” o la devolución del oro que se extrajo durante los años del colonialismo español. No obstante, este debate tan prolongado en el tiempo no debería incluirse en otros contextos sociales, económicos o políticos. Así lo asegura Emiliana: “Me parece bastante absurdo culpar a personas que están hoy en 2024 sufriendo una riada, donde perdieron absolutamente todo y cosas irrecuperables”.

Asimismo, la tiktoker uruguaya añadió que es disparatado “desearles esta situación por compensación de algo que pasó en el año 1400 en manos de personas completamente distintas a las que viven ahora en España”. Igualmente, considera que es lamentable “que la gente en Valencia tenga que pagar de esta forma”. Pero este no ha sido el único mensaje que recibe a cerca de este tema, pues dice que le “llegan muchas veces este tipo de comentarios culpando a los españoles de hoy 2024 por cosas que pasaron en 1492″.

Emiliana ha confesado que no apoya, ni comparte, lo sucedido a partir de 1492, “¿pero qué tienen que ver la gente y los españoles de 2024 con esa gente que no tiene nada que ver?”, pregunta. Y es que, la tiktoker puede entender que se pueda querer plantear una ley de memoria histórica. Sin embargo, las formas en las que ha hecho el comentario esta persona han sido “espantosas”. “Por favor, no sean irrespetuosos y dejen de poner esta sarta de pelotudo”, pide Emiliana.

Igualmente, la uruguaya ha señalado que “este tipo de comentarios son igual de cancelables que comentarios que vienen del otro lado con respecto a los latinoamericanos”. Así, es importante que se deje de mezclar “papa con boniato”, porque “no tiene nada que ver”. Además, remarca la importancia de difundir lo que sigue pasando, pues “falta mucha ayuda y faltan muchas manos todavía para poder salir adelante”.

La reacción de los españoles

Ante la publicación del vídeo de @emi_grando en TikTok, muchos usuarios no han podido evitar escribir un comentario por la indignación que ha generado en los españoles. Así, 2.050 personas han publicado una respuesta para la persona que le escribió el mensaje privado a Emiliana.

“Lo del oro parece que se ha convertido en una especie de comodín para desatar toda la xenofobia contra España que algunos tienen dentro, al menos eso parece”, ha intervenido @devuakim. Por su parte, @Shania ha contestado que: “Como española, la broma del oro me hacía gracia, en algunos contextos era hasta original, pero la verdad es que se ha convertido en una excusa para la xenofobia y hasta llegan a ponerse al mismo nivel de los racistas”.