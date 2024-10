El libro que Javier Bardem se está leyendo sobre crianza para educar a sus hijos con Penélope Cruz: claves para que crezcan “sanos, felices y conscientes”

(Gentlemas's Journal/Penélope Cruz)

Penélope Cruz ha mostrado a su marido, Javier Bardem, como nunca antes en una sesión fotográfica realizada en su casa de Madrid para la portada de Gentleman’s Journal. En una entrevista con este medio, el actor ha hablado de muchos de los aspectos de su vida: su trabajo, su relación con Penélope, y la familia que juntos han ido construyendo.

La base de su relación, según el actor, reside en que se conocieron “antes de todo el ruido, antes del éxito” y que conectar de esa manera fue crucial. “Esta es una base importante, confiar en alguien porque le conoces de verdad y te conoce de verdad. Tú me ves y yo te veo”, explicó Bardem durante la entrevista al medio citado.

Un punto de inflexión relevante en las vidas de ambos fue su matrimonio secreto en la isla de Johnny Depp. Se casaron en 2010, y han tenido dos hijos: el primero, Leo, ya tiene trece años; y Luna, su segunda hija, nació tres años después. En relación con su papel como padre, Bardem mencionó que estaba leyendo El mapa de la paternidad, de la doctora Shefali Tsabary. Durante la entrevista, afirmó “lo importante que es la infancia” y reflexionó sobre ello: “Es una inversión para la sociedad. Cada niño es una inversión para la sociedad”.

Sobre la crianza de sus hijos, el actor compartió su mentalidad como padre: “Sé más bien qué tipo de padre no quiero ser, y es uno que se queda encima de sus hijos, diciéndoles lo que tienen que hacer, cómo tienen que hacerlo y metiéndoles una presión que no necesitan”. Así, Bardem busca no imponer expectativas personales sobre sus hijos, ya que quiere priorizar su bienestar por encima de sus aspiraciones personales, y explica que “no quiero tener expectativas de en quién quiero que se conviertan solo por mi propio bien, o mi propia recompensa”.

El mapa de la paternidad y la crianza consciente

El libro de Tsabary habla sobre el método de la crianza consciente, que rompe con patrones y creencias poco saludables, orientando a los padres en cada etapa del crecimiento de los niños. Describe este enfoque como una manera de sanar heridas emocionales heredadas y establece una conexión auténtica entre padres e hijos. La crianza consciente, según información de La Vanguardia, agrega que la crianza consciente implica una autoevaluación profunda de los padres para crear un entorno basado en el respeto y la empatía.

La propia sinopsis del libro resalta que este enfoque moderno de crianza prioriza la auténtica conexión y el crecimiento conjunto: “Este método de nueve pasos ayudará a los padres a abordar los principales desafíos con lo que se topa en cada etapa del crecimiento de sus hijos”. Esta perspectiva no solo beneficia a los niños, ya que permite que crezcan “sanos, felices y conscientes”, sino que también transforma a los padres al fomentar un vínculo más significativo y genuino.

“Este libro funciona como una hoja de ruta imprescindible que guiará a los padres en su viaje acompañados de tranquilidad y confianza; ayudándolos a romper patrones y creencias poco saludables, y a superar miedos profundamente arraigados para que puedan encontrar una conexión auténtica con sus hijos”, añade el resumen.