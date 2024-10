Isa Pantoja, destrozada, envía un demoledor mensaje a su madre: “A un hijo adoptado se le da el mismo cariño que a un hijo biológico”

Isa Pantoja, rompe a llorar en '¡De Viernes!' al hablar de la dinamitada relación con su madre, Isabel Pantoja (Mediaset)

Isa Pantoja ha concedido su entrevista más personal y demoledora la noche de este viernes, 18 de octubre, en ¡De Viernes! La joven ha acudido como invitada al espacio presentado por Beatriz Archidona y Santi Acosta para hablar de la dinamitada relación que mantiene con su madre, Isabel Pantoja. Para ella no ha sido nada fácil dar este paso al frente, pues durante años ha intentado arreglar las cosas con la tonadillera, pero esta no se lo ha puesto nada fácil.

Aunque ambas han pasado por momentos de unión y otros en los que ni siquiera se dirigían la palabra, el hecho que marcó un antes y un después en su relación fue la despreocupación que tuvo la intérprete de Garlochí cuando la hermana de Kiko Rivera fue ingresada de urgencia en un hospital a finales del mes pasado. Lo que en principio era un fuerte dolor de estómago derivó en una apendicitis por la que tuvo que ser intervenida de inmediato. Este percance en su salud la mantuvo ingresada durante varios días, tiempo en el que ella esperaba con ansias, al menos, una llamada o un mensaje de la sevillana. Pero no fue así. Aquella situación marcó un punto de inflexión en el vínculo madre e hija del que parece que no hay retorno, tal y como ha afirmado la invitada en el espacio de Mediaset: “Se acabó la relación. He perdido por segunda vez a una madre”.

La pareja de Asraf Beno no ha podido evitar romper en llanto al hablar de su proceso de adopción, un tema del que le “cuesta hablar” y del que nunca antes había querido pronunciarse en televisión. “Siempre he querido creer que ella era mi madre de verdad, entonces se me pasan muchas cosas por la cabeza que no quiero ni pensar. Yo sé que ella me quiere muchísimo o quiero pensar que me quiere”, ha manifestado la joven, agregando que Isabel Pantoja ha sido una buena madre y que a ella nunca le ha faltado nada material.

Isa Pantoja en '¡De Viernes!' (Mediaset)

El episodio más traumático de su vida

“Yo sé que ella me quiso desde el primer momento, yo me llevo todas las cosas buenas que me ha dado, le agradezco la vida, pero no me ha sabido proteger. A un hijo adoptado se le da el mismo cariño que a un hijo biológico”, ha dicho, sin poder evitar romper en llanto. La prima de Anabel Pantoja también ha hablado de las diferencias que había en su casa entre ella y su hermano, algo que no debería existir pese a su adopción.

“Parece que la mala relación viene de que yo salga de fiesta y tenga un hijo. No. Viene desde que nos vamos de La Moraleja a Marbella y empiezo a sentir que no me tratan igual que a mi hermano o no me siento igual de querida. Esas cosas la nota un niño”, ha asegurado Isa Pantoja, antes de centrarse en el episodio más traumático de su vida. Para ello, Isa Pantoja se ha remontado a cuando ella tenía 17 años y tuvo una relación con un chico.

Isa Pantoja totalmente rota al recordar el episodio de la manguera, donde su hermano la regó como castigo.



🪩 #DeViernes

🟣 https://t.co/0SLWhrFTIX pic.twitter.com/AezlKHbfpE — De viernes (@deviernestv) October 18, 2024

“Mi pared daba a la habitación de mi tío Agustín y es él quien avisa a mi madre. Le dice: ‘La niña habla mucho por las noches con alguien, ten cuidado’. Es entonces, cuando pasa lo del ginecólogo”, ha comenzado a decir. La joven acudió al obstetra con “mi hermano y con una pareja de él. “Kiko le dice que quiere saber si yo he perdido la virginidad y el médico le dice ‘¿Cómo? Yo no puedo hacer eso por ética. Si quieres, llévala a otro sitio porque no lo voy a hacer’”.

Según el testimonio de la invitada, la familia decidió acudir a otro especialista. “De la misma forma en que entro, me llevan en el coche a un segundo médico. Esta vez no voy con mi hermano, sino con mi madre y Dulce, mi niñera”, ha continuado detallando. “Viene el médico, me tumba en la camilla, no sabía qué hacer... Dice el médico ‘Efectivamente, ya no es virgen’. Recuerdo el rostro de mi madre... A día de hoy es muy traumático porque en ese momento yo no entendía”, ha manifestado, entre lágrimas. Poco después, sucedió algo en Cantora que la traumatizó aún más, pero Isa no quiere hablar del tema porque para ella “es un tema superdoloroso”. “Son episodios que me pasan a cámara lenta y no me siento preparada para reproducir esas cosas”.