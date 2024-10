Borja Iglesias: “He votado a distintos partidos. Hay cosas que no me gustan de la derecha y la izquierda”

Borja Iglesias junto al Seat Panda (@rccelta, Instagram)

Borja Iglesias, delantero centro del RC Celta de Vigo, no cree en la afirmación de que la política no se debe mezclar con el deporte; en este caso, con el fútbol. A diferencia del resto de compañeros de profesión, es de los pocos futbolistas de la liga española que se atreve a opinar de política cada vez que le preguntan. No rehúye las preguntas, y eso que tiene mucho que perder. Cada vez que suelta una opinión que puede generar cierto debate, sus redes sociales se llenan de insultos procedentes de quienes no piensan como él. En su última entrevista en El Larguero de Cadena SER, admitió que “al principio, pensó en cerrarse todas las redes sociales”; pero, se dio cuenta, después, que “no quería hacerlo”. Borja Iglesias, siempre, acaba optando por dar su opinión porque así es como entiende la vida.

Uno de los debates que genera disparidad de opiniones —e, insultos, también— es la ideología política que Iglesias ha manifestado tener. No obstante, el de Santiago de Compostela afirmó que no se casa con ningún partido político. “He votado a distintos partidos y en algunos he estado de acuerdo con lo que he votado y otras en las que no me gusta tanto”. Además, él rechaza la teoría que dice que debes estar de acuerdo con todo lo que haga el partido político al que uno vota: “Hay cosas de la derecha o de la izquierda que no me gustan, pero ahora parece que tienes que ser de uno o de otro”. En referencia al avance de la extrema derecha en Europa y España y sus políticas, Borja Iglesias admite que “teme a la extrema derecha porque no tiene límites”. En otra de sus recientes entrevistas en el suplemento de moda de El País, ICON, la cual ha dado pie a esta entrevista en el programa radiofónico, el delantero gallego declaró que “quiere defender principios como el respeto, la igualdad o evitar el abuso de poder y el odio”.

Homosexualidad en el fútbol

Justin Fashanu, el primer futbolista en declarar abiertamente su homosexualidad. (Action Images)

En 1990, Justin Fashanu fue el primer jugador de fútbol en declararse, abiertamente, homosexual, en una entrevista con el periódico británico The Sun, cuyo titular fue “£1m Football Star: I AM GAY” —”Estrella de fútbol de 1 millón de libras: Soy gay”—. El 3 de mayo de 1998, Fashanu se suicidó tras verse envuelto en una acusación de agresión sexual (sin pruebas suficientes) a un joven de 17 años. En su nota de suicidio, se leía lo siguiente: “Me he dado cuenta de que ya he sido condenado como culpable. No quiero ser más una vergüenza para mis amigos y familia; espero que el Jesús que amo me dé la bienvenida y finalmente encuentre la paz”.

El último futbolista profesional en anunciar su homosexualidad fue Jakub Jankto, internacional con la República Checa y exjugador del Getafe. En sus redes sociales, declaró que “como todos los demás, también quiere vivir su vida en libertad. Sin miedos, sin prejuicios, sin violencia, pero con amor”. Desde Fashanu hasta Jankto, 9 jugadores han declarado, públicamente, su orientación sexual.

Borja Iglesias, en apoyo al colectivo LGTB, ha desarrollado diferentes iniciativas, con tal de manifestar su rechazo frente a la homofobia. En 2020, El Panda fue noticia por pintarse las uñas de las manos de color negro, lo que le generó comentarios de rechazo en redes sociales. Recientemente, el futbolista gallego acudió a una boda, conjuntado con un bolso, pendientes y complementos. En su entrevista en la SER, Iglesias incidió en la falta de respeto, educación y tolerancia de la sociedad en esta cuestión: “Si me pongo un bolso y genera ese malestar y tantos insultos… cuando alguien salga del armario de manera natural y siendo lo más normal del mundo, se va a encontrar situaciones de este estilo, pues supongo que les dará miedo”.