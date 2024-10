La ayuda de 250 euros del Gobierno para 2025 para poder pagar el alquiler

Una inmobiliaria de Madrid, en una fotografía de archivo. (EFE/Fernando Alvarado)

Las manifestaciones de este domingo contra el alza de precios en los alquileres ha mostrado el descontento de la ciudadanía con la situación de la vivienda. Para muchos jóvenes, independizarse es prácticamente una utopía si no comparten piso con otras personas, del mismo modo que comprar una casa es también algo, a corto y medio plazo, imposible de plantearse. Por ello, no es de extrañar que incluso se haya convocado una huelga de alquileres, con una amenaza cada vez más cercana de no pagar a los propietarios.

En términos nacionales, los datos son los siguientes: el precio del alquiler ha subido un 78% en los últimos diez años, según datos del portal inmobiliario Fotocasa de este mismo año. En lugares como Madrid, Canarias y la Comunidad Valenciana, la subida ha sido incluso de más del 100%. Todo ello ha retrasado hasta cifras inusitadamente altas la edad de emancipación de los jóvenes, pero también ha sido motivo de nuevos desahucios o situaciones de vulnerabilidad económica para muchas personas mayores.

Una ayuda con varios requisitos

Ante esta situación, el Gobierno de España decidió lanzar una ayuda para todas aquellas personas que tengan entre 18 y 35 años. Un Bono Alquiler Joven -así lo llamaron- mensual, que pretende dar ‘un empujón’ a quienes decidan alquilar un piso y tengan una renta que, en un principio, se quedaría corta con los precios actuales. Una ayuda que ya se lanzó para 2024 y que tuvo buena acogida, y que volverá a tener lugar el próximo 2025.

De este modo, el Bono permite ingresar 250 euros extra en la cuenta bancaria cada mes para poder pagar el alquiler, si bien para ello cumplir con una serie de requisitos. Uno de ellos es la renta, que debe situarse por debajo de los 24.318 euros. Otro sería el precio del alquiler del piso en el que vivimos, que variaría según la comunidad autónoma en la que se viviese. La Comunidad de Madrid indica en su página web que la renta debe ser “igual o inferior a 600 euros mensuales, o hasta 900 euros, 300 o 450 euros mensuales si el contrato es de habitación”.

Esta ayuda se puede recibir por un máximo de 24 meses, teniendo que renovarse de forma anual. Por ello, el dinero recibido podría alcanzar los 6.000 euros en dos años. Cada comunidad autónoma establecerá su propio plazo para solicitar la ayuda, y es a través del portal de estas administraciones por donde se publicará la próxima convocatoria y por donde se deberá pedir. Por otro lado, cabe decir que el País Vasco y Navarra no cuentan con este Bono, dado que por su régimen foral desarrollan sus propios programas de ayuda en su ámbito territorial.

Bono alquiler joven 2025: requisitos para ser beneficiario