Presidencia adjudica la cafetería de los jardines del Palacio Real a una empresa con directivos condenados por soborno

El chollo de regentar la cafetería de los jardines del Palacio Real: 432.000 euros de ingresos al año cuando solo se paga un canon de 39.500 euros al Estado.

Patrimonio Nacional, organismo público dependiente del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, ha adjudicado la concesión de la cafetería que hay en los jardines del Moro del Palacio Real a una empresa con directivos condenados por cohecho. El contrato se lo ha llevado finalmente la empresa Unión Castellana de Alimentación UCALSA, una firma española que tiene negocios en casi 30 países y que tiene una división de restauración. Se da la circunstancia de que esta compañía fue investigada por sobornar a dos tenientes coroneles del Ejército de Tierra a cambio de adelantar los pliegos de condiciones de contratos. De hecho, el Tribunal Militar Central condenó en abril de 2018 a uno de sus directivos por cohecho, según la sentencia a la que ha tenido acceso este diario. Aunque se trataba de un caso de la jurisdicción militar, el directivo fue condenado a una multa.

El Campo del Moro es uno de los jardines históricos más relevantes de Madrid y uno de los más singulares gestionados por Patrimonio Nacional. Está declarado Bien de Interés Cultural en la modalidad de Jardín Histórico desde septiembre de 1931 y forma parte del conjunto del Palacio Real de Madrid, que es uno de los monumentos más apreciados y visitados de la capital. En la actualidad, los accesos al jardín se realizan por la Cuesta de San Vicente, la Cuesta de la Vega y el Paseo de Virgen del Puerto, estando esta última entrada próxima a la ubicación del quiosco donde está previsto que se realice la prestación del servicio de cafetería.

Patrimonio Nacional sacó a licitación esta concesión porque cree “conveniente completar los servicios ofertados al visitante del Campo del Moro mediante la prestación de un servicio de cafetería en un quiosco”. Hay que tener en cuenta que el número de visitantes se ha visto incrementado notablemente tras la apertura en el verano de 2023 de la Galería de las Colecciones Reales y de los dos nuevos accesos al jardín, superando los 450.000 visitantes en el año 2023 y con una previsión mayor en los próximos años, una vez finalicen las obras de restauración del túnel de Villanueva, “pudiendo duplicarse o incluso triplicarse las visitas”. Un negocio con futuro, según las previsiones de Patrimonio del Estado, que fija la concesión inicial por un año, prorrogables por otros dos.

Marcado con la letra Q, la ubicación de la cafetería en los Jardines del Moro del Palacio Real

Actualmente, ya hay un quiosco que ofrece servicio de cafetería que abre solo cuatro meses, de julio a octubre. Con esta nueva licitación, Patrimonio Nacional quiere que esté operativo todo el año, “lo que permite amortizar durante un mayor periodo de tiempo la inversión”. Además, el quiosco está siendo objeto de una remodelación importante que permitirá ofrecer un mejor servicio, “mostrando una imagen de calidad superior a la anterior”. Según el informe de viabilidad económica, la empresa que ha pujado por este servicio y finalmente se ha llevado el contrato, UCALSA, podrá ingresar unos 432.000 euros al año en ventas cuando solo tendrá que pagar un canon al Estado (entre fijo y variable) que rondará los 39.600 euros.

Beneficio de 80.000 euros

Obviamente, todo negocio tiene sus costes. Aunque los ingresos previstos son de 431.956 euros anuales, lo que supone 1.295.868 euros durante los tres ejercicios de duración del contrato y las prórrogas, a eso hay que sumar los gastos del canon a pagar a Patrimonio Nacional (calculado en 39.597,80 euros) y los costes de personal y de los productos que hay que adquirir para prestar el servicio. “Si efectuamos el cálculo entre los ingresos anuales previstos y los costes anuales estimados, se obtiene un beneficio operativo anual antes de impuestos de 80.339,65 euros, que podrá verse minorado en caso de que los licitadores oferten un canon fijo superior”, reza el estudio de la viabilidad.

No obstante, las posibilidades de futuro son buenas. “Una vez dejado atrás el efecto de la pandemia, las perspectivas para las tres anualidades de duración del contrato de concesión de servicios de restauración no pueden ser más halagüeñas, pues tanto la hostelería en general como el turismo cultural en particular prevé batir récords de facturación cada año”. Es razonable pensar, señalan desde Patrimonio, “que la facturación total anual real sea un 20% superior a la tomada como referencia”, pues a partir de 2025 “se prevé un incremento muy significativo del número de visitas a los Jardines del Campo del Moro”, señala el informe de viabilidad.