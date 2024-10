El fallo de una mujer en un examen de conducir por culpa de los nervios: “Fue lo más comentado en la autoescuela durante años”

Una persona conduce un coche por la carretera. (pvproductions/Freepik)

Menos de un tercio de las personas que se presentan por primera vez al examen práctico de conducir son capaces de aprobarlo. La rigurosidad de los examinadores, junto con el factor azaroso que siempre conlleva la conducción, hace muy difícil conducir de manera óptima durante la prueba. Y claro, a todo ello, hay que sumarle los nervios, que siempre pueden jugar una mala pasada.

Estar demasiado ansioso por el resultado del examen antes de que este empiece puede jugar malas pasadas. Hacer que, lo que en un principio sería una orden sencilla, se convierta de pronto en una confusión estrepitosa. Un ejemplo de ello es la experiencia que ha contado una joven en el programa radiofónico Las Mañanas Kiss, de la emisora Kiss FM. Allí, una oyente ha compartido el divertido error que cometió justo cuando acababa de empezar la prueba, cuando ya se encontraba en el interior del coche junto al examinador.

“Señorita, ¿cómo se llama?”

“Cuando me saqué el carnet de conducir me iba a examinar y me monté en el coche”, empieza diciendo. “Me preparé, me puse el cinturón, coloqué el retrovisor”, en resumen, todas aquellas cosas que su profesor, durante todas las prácticas realizadas, le había indicado que hiciera. “De repente, el examinador me dice: ‘Señorita, ¿cómo se llama?’”. En una situación normal, cualquiera habría dicho su nombre. En cambio, esta mujer entendió la pregunta de otra manera.

“De los nervios que tenía, me desabrocho el cinturón, me bajo del coche, cierro la puerta y le doy así a la ventanilla -golpecitos- para que me deje entrar”, cuenta la oyente, ante la incredulidad y las carcajadas de Xavi Rodríguez y María Lama, conductores del programa. “O sea, eso fue lo más sonado de la autoescuela en años”, lamenta. Y añade, para mayor explicación, que lo que pensó fue que el señor le decía que “se tenía que llamar primero” antes de entrar al vehículo. “Imaginaros los nervios que tendría para hacer eso. Pero bueno, aprobé.”.

Algo que ocurre con mayor frecuencia de la imaginada

La anécdota fue subida también a la cuenta de TikTok del programa, y es allí donde muchos usuarios se han atrevido también a confesar sus propios errores. “Yo en clases me paré en una rotonda a decirle al profe que se aclarara con las indicaciones”, recuerda uno, mientras otra recuerda que, después de aparcar durante el examen, el examinador le dijo “ahora sal y ve hacia la rotonda”. “Me desabroché el cinturón y salí yéndome a la rotonda caminando. Estaban descojonados y yo sin entender”.

Y es que parece que este tipo de confusiones, al final, han resultado ser más habituales de lo que se pensaba. “Lo mío, parecido”, cuenta un tercer usuario. “Después de aparcar me dice ‘salga cuando pueda’. Apagué el coche, me quité el cinturón y me bajé del coche. El examinador flipando”.