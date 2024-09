De Alcorcón a Arabia para relanzar la Liga femenina: “Si este no fuera un país que ha avanzado en derechos, las mujeres no jugarían al fútbol”

José Luis Rojas, en su nueva aventura en Arabia Saudí.

José Luis Rojas, 42 años, natural de Alcorcón, es un currante del fútbol. Lleva toda su vida vinculado al deporte rey. Profesor en la escuela de entrenadores de la federación madrileña, ha ocupado los banquillos del CD Móstoles, Academy Juventus, EMF Villarrejo, Rayo Brunete y Toledo B. Sus últimos ocho años los ha pasado en el Madrid Club de Fútbol Femenino como míster, director de cantera y responsable de captación. Hasta que recibió una llamada de Arabia Saudí para dirigir al Alhmmah Club, un equipo creado en 2019 y que juega en la Primera División Femenina de ese país.

Porque aunque los focos se los llevan Cristiano Ronaldo, Neymar, Benzema, Firmino y todas las estrellas europeas y americanas que han emigrado atraídas por los ‘petrodólares’, en Arabia también hay Liga femenina (que ha comenzado este viernes 27 de septiembre). Todo un salto cualitativo, teniendo en cuenta que hasta 2018 las mujeres saudíes no entraron por primera vez en un estadio de fútbol. Ahora se visten de corto. Mientras, Arabia, una monarquía absoluta que gobierna bajo una interpretación estricta de la ley islámica (sharía), donde el Corán es su Constitución, y donde los partidos políticos y sindicatos están prohibidos, apuesta por atraer a jugadoras y técnicos extranjeros y organizar importantes competiciones internacionales.

-Pregunta: ¿Cómo surgió la posibilidad de entrenar en Arabia?

-Respuesta: Ya sabes que el fútbol genera muchos contactos y me surgió la oportunidad. España es campeona mundial en fútbol femenino y somos un referente. En cuanto al fútbol de aquí, tiene mucho potencial, mucho crecimiento.

-P: Y mucho dinero.

-R: Sí, claro, con mucho poder económico. Pero no solo eso. La organización es muy buena y cuentan con muy buenas instalaciones. Apuestan por este deporte. La Liga femenina también se retransmite por su plataforma de televisión.

-P: En comparación con España, los sueldos serán mejores...

-R: Hay buenas retribuciones, sobre todo para convencer a las jugadoras extranjeras. Pero yo lo veo como una buena oportunidad profesional. Es un fútbol muy profesionalizado. Las jugadoras quieren aprender y formarse.

José Luis Rojas, en un entrenamiento.

-P: ¿Cómo es el club?

-R: Es un buen club. Está en Riad, la capital, y se fundó en 2019. He podido traerme un segundo entrenador y jugamos en un estadio con capacidad para unas 5.000 personas en una universidad. Como te he dicho, con buenas instalaciones. Hemos firmado por una temporada con opción a otra. La Liga está compuesta por 10 equipos, con partidos de ida y vuelta. Luego jugamos 18 encuentros. Terminaremos en abril. La única pega es que las distancias son muy largas. Es un país grande. Hay que viajar mucho en avión. Entrenamos por la tarde, porque por la mañana es imposible por el calor. Hoy mismo [por el jueves] hay 38 grados.

-P: ¿Hay muchos españoles en la Liga femenina?

-R: Que yo sepa, hay otro entrenador español y una jugadora española, no en mi equipo. Cada club puede fichar un máximo de seis extranjeras.

-P: Cuando habla de Liga profesionalizada, ¿todas las jugadoras pueden ganarse la vida solo con el fútbol?

-R: En el caso de las extranjeras, sí. Luego yo tengo jugadoras saudíes que tienen otros trabajos, curiosamente en el sector sanitario. Hay tres médicas y varias enfermeras.

-P. La Liga Femenina es de reciente creación. Y hasta hace años las mujeres no podían entrar a un campo de fútbol. Algo se ha avanzado. Te lo pregunto abiertamente. ¿Se respetan los derechos de las mujeres?, ¿hay machismo?

-R: Yo he visto una mentalidad muy abierta. Nosotros tenemos una mujer como presidenta del club. Hemos jugado partidos mixtos contra chicos y aquí se respetan las creencias de cada uno. Solo dos de mis jugadores juegan con el pelo tapado, y es por decisión personal. Otras muchas se ponen calentadores debajo de los pantalones cortos para no enseñar las piernas. Si este no fuera un país que ha avanzado en derechos, las mujeres no jugarían al fútbol profesional. Es cierto que es un país muy religioso, pero no hay imposiciones.

José Luis Rojas, con una de sus jugadoras durante un entrenamiento.

-P: ¿Cómo es vuestro día a día?

-R: Bueno, tanto yo como mi segundo entrenador hemos dejado a la familia en Madrid, vivimos juntos en un apartamento y dedicamos todo el día al club. Por la mañana a planificar y por la tarde a entrenar. Vemos mucho fútbol. Los partidos son los viernes o los sábados. Así que no nos aburrimos mucho. Eso sí, hacemos videollamadas todos los días para hablar con nuestras familias. La verdad es que aquí la gente es muy amable y servicial.

-P: Pero el tirón lo sigue teniendo la Liga masculina, con sus estrellas internacionales.

-R: Sí, claro. Es un país donde el fútbol ha calado. Es importante, más de lo que cabría pensar. Muy pasional, pero obviamente sin los movimientos ultras que hay en Europa. Pero la Liga femenina también tiene su tirón. Como te he dicho, está muy bien organizado. Está la Liga y luego en la Copa nos mezclamos con los equipos de la Premier, que es otra categoría que hay aquí.

