La prensa extranjera vaticina el futuro de la Casa Real tras el escándalo de Juan Carlos I: “Corren el riesgo de destruir los esfuerzos de Felipe VI”

El rey emérito Juan Carlos I, el rey Felipe VI y la princesa Leonor (EUROPA PRESS)

Los reyes Felipe y Letizia han realizado una exitosa campaña de transparencia y cercanía con el pueblo español desde que subieron al trono en 2014. Además, los discretos pero románticos gestos que se muestran entre ellos, como la última cita que tuvieron durante la inauguración de la nueva temporada del Teatro Real, pretenden transmitir estabilidad tanto por la parte profesional como en la personal de la pareja.

Esta solidez se enfrenta a las últimas informaciones sobre el reinado de Juan Carlos I, que han marcado una jornada muy controvertida, y podría verse comprometida. La noticia del día ha sido la revelación de unas imágenes del rey emérito con su amante, la exvedette Bárbara Rey, en 1994 por parte del medio neerlandés Privé y filtradas por el hijo de ella, Ángel Cristo Jr, provocando así un sin fin de reacciones.

Fotografías del rey Juan Carlos junto a Bárbara Rey publicadas por la revista neerlandesa 'Privé'. (RRSS)

Además, ayer se anunciaba que el padre de Felipe VI habría terminado de escribir sus memorias y habría decidido publicarlas en Francia porque tendría “la sensación de que me roban el relato de mi propia historia”. A pesar de que el propio Juan de Borbón, su padre, le insistió en su día para que nunca revelara nada de su faceta íntima: “Mi padre siempre me aconsejó que no escribiese mis memorias. Los reyes no hacen confidencias, menos aún públicas. Sus secretos quedan ocultos en la penumbra del palacio”.

Esta información fue adelantada por el medio Point de Vue, el cual asegura que repasará “la infancia del soberano y los grandes momentos de su reinado, desde su coronación hasta su abdicación en 2014″. La obra se publicará bajo el título de Reconciliación y constará de 500 palabras. Sin embargo, indican que no solo se centrará en su punto de vista de su reinado, sino que también hablará del escándalo que provocó su salida del trono e incluso su affair con Corinna Larsen.

“Explicará sus errores y malas elecciones. No oculta nada de sus arrepentimientos. Habla con el corazón abierto, como quien sabe que no le queda mucho tiempo y preferiría confesar que mentir”; por ello, el medio afirma que la difusión de estas memorias podrían marcar un antes y un después en la salud de la institución.

“Una década de desconfianza española hacia la monarquía”

“Las acciones de don Juan Carlos, que acaba de crear una fundación en Abu Dhabi (donde reside) y está preparando sus memorias, corren el riesgo de destruir una vez más los esfuerzos del rey Felipe VI de desempeñar su papel como jefe de Estado después de una década de desconfianza española hacia la monarquía y tras lograr inspirar confianza y construir la imagen de su hija, la princesa heredera”, comenta Point de Vue.

Por ahora, la Casa de S.M. el Rey no se ha pronunciado ni por las memorias ni por las imágenes con Bárbara Rey; pero desde el medio francés afirman que estas nuevas informaciones ponen en riesgo todos los esfuerzos de la institución por limpiar su imagen. “Una ‘vuelta al cole’ de los Reyes en plena tensión (...). Escándalos a la vista”, sentencia Point de Vue, quienes señalan la gran coincidencia que ha sido que Juan Carlos I se encuentre actualmente en España y en Galicia, donde estudia actualmente la princesa Leonor en la Escuela Naval de Marín.

El Rey Juan Carlos I sale de su comida en el restaurante d'Berto en O Grove (Europa Press)