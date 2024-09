Ilia Topuria comparte en ‘El Hormiguero’ sus recuerdos de la guerra que vivió en Georgia de niño: “Ahí sientes el verdadero miedo. Por eso no me da miedo entrar al octógono, no van a dejar que me pase nada”

Ilia Topuria en 'El Hormiguero'. (atresplayer)

Pablo Motos ha recibido en el plató de El Hormiguero a Ilia Topuria, luchador de Artes Marciales Mixtas (MMA) y campeón del mundo de la UFC (Ultimate Fighting Championship) en la categoría de peso pluma. El peleador ha ido a presentar su nueva película, Topuria: Matador, que se estrena en cines este jueves 19 de septiembre.

Topuria ha revelado durante la entrevista que la película documenta su historia, desde sus comienzos hasta su emblemática pelea contra Alexander Volkanovski, por la que obtuvo su título mundial. Durante la conversación, el luchador ha confesado cómo logra mantener la calma al entrar al octógono: “Me calmo, me digo que mantenga la paz y no me deje llevar por los sentimientos, que nada me puede afectar y me necesito mejor que nunca”, ha dicho.

“Sea como sea tu sueño, piénsalo a lo grande”, @Topuriailia nos comparte su técnica para visualizar el éxito #TopuriaEH pic.twitter.com/z9S0duslDy — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 17, 2024

El campeón del mundo ha hablado sobre sus intensas rutinas de entrenamiento, y ha revelado que, por lo general, entrena dos veces al día y realiza circuitos de recuperación para mantener su forma física. Con la próxima pelea en el punto de mira, Topuria defenderá su título mundial de peso pluma el 27 de octubre en Abu Dhabi, enfrentándose a Max Holloway.

Además, durante su visita al programa, Topuria ha compartido anécdotas de su difícil infancia en Georgia, cuando sus padres tuvieron que emigrar a España mientras él se quedaba en su país de origen con sus hermanas. Entre ellas, ha hablado de los recuerdos de la guerra que vivió a los diez años, de la violencia y la falta de recursos básicos. Todas esas vivencias le han llevado a ver la vida desde una perspectiva diferente: “Te asomas a la ventana y ves tanques, ahí sientes el verdadero miedo. Por eso no me da miedo entrar al octógono donde hay un árbitro profesional que no va a dejar que me pase nada”, ha compartido emocionado.

Proceso de grabación de ‘Topuria: Matador’

La realización del documental fue un proyecto personal para Topuria que ha durado dos años, y comenzó antes de ganar su título mundial. El luchador ha explicado que siempre estuvo seguro de que tendría éxito y de que llegaría a ser campeón del mundo, lo que lo motivó a comenzar a grabar su historia.

“Nunca tuve la duda de que iba a convertirme en campeón del mundo y quise grabarlo para compartirlo”, ha aclarado, añadiendo que “ahora es fácil visualizarlo, porque soy campeón, pero cuando empezamos, los distribuidores nos decían que no iban a proyectar una película de artes marciales y peleas”. También ha añadido una anécdota con su productor: “Cuando conocí a mi productor me dijo que quería grabar una especie de película parecida a Creed, pero le dije que no era posible porque Creed pierde y yo nunca pierdo”.

El contenido del documental no solo habla de los éxitos y entrenamientos de Ilia Topuria, también se ve la parte más dura y los sacrificios, “todo lo que no se puede contra en una entrevista”, ha dicho. “Creo que puede ser inspiradora a la hora de encarar la vida”, prosiguió, agregando que mostrar esas vulnerabilidades fue un desafío para él.

🚀 El 19 de septiembre, @Topuriailia estrena su película “Topuria: Matador” en los cines #TopuriaEH pic.twitter.com/iQNJHLJd9u — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 17, 2024

Al referirse a sus técnicas en el octógono, Topuria ha destacado la importancia de mantenerse técnico y racional durante la pelea: “Cualquier persona, los primeros 30 segundos, va a ir con todo, pero después de 30 segundos, no va a saber ni dónde está. Entonces, siempre hay que mantenerse técnico”.