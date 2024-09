La pareja de jubilados que lleva confinada en su casa semanas porque las obras de la carretera les impiden salir: “Solo queda una loncha de salami en la nevera”

Una pareja de jubilados (Shutterstock)

Desde hace varias semanas las cosas se ponen difíciles para Jean, de 78 años de edad y Suzanna, de 76, residentes en la pequeña ciudad de Hernet, en Brabante Flamenco (Bélgica). Sin poder salir a la calle a pasear o sin poder hacer la compra, esta pareja de jubilados está viviendo un tormento.

Después de que un juez ordenara la demolición de su palomar autorizado, la pareja de jubilados se pregunta: “¿Qué haremos ahora?”, según informa el periódico local Sudinfo. Aunque los ánimos de la amarga disputa entre los vecinos por la demolición apenas se ha calmado, se presenta un nuevo obstáculo para la desafortunada pareja.

Todo empezó cuando la empresa De Watergroep, de suministro de agua, comenzó a trabajar para instalar nuevas tuberías en su calle, Rijweg. “El trabajo salió bien”, explicó Suzanna a HLN . “Los trabajadores habían instalado placas cuidadosamente para que Jean pudiera salir fácilmente”, añadió

Tres semanas desde que finalizaron las obras

Queriendo matar dos pájaros de un tiro, las autoridades locales también decidieron hacer obras y repavimentar la carretera. No obstante, debido a una acera mal reparada, Jean, en sillas de ruedas desde hace varias semanas, tuvo un accidente: “Conseguimos bajar, pero al subir, la silla de Jean se cayó. Me rompí tres músculos del brazo al levantarme. Todavía no puedo comer sopa”, explicaba Suzanna.

En las obras de repavimentación, no se respetó la pendiente descendente de la casa de Jean y Suzanna. Ahora debido al accidente, Jean no puede quedarse sin vigilancia: “No puedo dejarlo solo. ¿Cómo debemos hacer nuestras compras?”, reclama Suzanna.

“Una vecina nos proporcionó comida, pero tiene dificultades para seguirnos el ritmo”, continúa la mujer. “Además, se va de vacaciones por varias semanas. Solo queda una loncha y media de salami en el frigorífico”, añade. Como resultado, la pareja ya no se atreve a salir de su hogar

Una solución temporal

La pareja de jubilados se puso en contacto con los servicios municipales para explicarles su situación y hallar una solución. El concejal de obras de la empresa Maarten Forceville (CB&V), contratada para el pavimento, responde: “Evidentemente no vamos a dejar a estas personas en esta situación”.

“Hicimos un gran esfuerzo para ayudarlos durante el trabajo. La rampa de hormigón sirvió como solución temporal a la espera de la reconstrucción definitiva de la acera”, explica el concejal de obras. “Veremos qué es posible con el contratista para encontrar una solución rápida”, avanza.

