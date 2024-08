Un paramédico pregunta a su jefe por qué cobra menos que sus compañeros si siguen el mismo convenio y tiene más experiencia y le responde con una amenaza (FREEPIK)

Un paramédico en Estados Unidos, al descubrir que su salario era 5 dólares menos por hora en comparación con sus compañeros a pesar de tener más experiencia, decidió dirigirse a su superior para pedir explicaciones. Esta situación, documentada en un vídeo de TikTok publicado por el usuario Ben Askins, ha generado una gran polémica en redes sociales debido a la respuesta amenazante que recibió por parte de su jefe, en lugar de una explicación razonable.

El vídeo comienza con el paramédico exponiendo su inquietud: “Hola Tracy, me pregunto por qué estoy cobrando 5 dólares menos por hora que otros paramédicos, a pesar de tener cuatro años más de experiencia”. Desde el principio, el mensaje del paramédico es respetuoso y bien argumentado, mencionando que cuando se unió a la empresa, le informaron que todos los empleados seguían una escala salarial estándar basada en la experiencia.

Polémica respuesta de su jefe

El paramédico no acusa directamente, sino que expresa su esperanza de que se trate de un malentendido y de que su salario pueda ser ajustado retroactivamente para compensar el tiempo en el que, aparentemente, no se le había pagado lo que le correspondía. Sin embargo, la respuesta de su jefe, Tracy, fue totalmente inesperada: “¿Con quién has estado hablando de esto? Discutir salarios es contrario a la política de la empresa. Esto podría tener consecuencias disciplinarias”.

La respuesta del jefe no solo evitó abordar la legítima preocupación del trabajador, sino que implícitamente lo amenazó con posibles represalias, sugiriendo que hablar sobre su salario podría llevar a una acción disciplinaria. Esta reacción ha sido duramente criticada, ya que, según se comenta en el vídeo, el paramédico simplemente estaba buscando una remuneración justa, basada en las condiciones acordadas. Ben Askins, el usuario de TikTok que compartió el vídeo, expresó su sorpresa ante la respuesta del jefe: “¿Cómo puede esa ser su respuesta a algo así? Literalmente está diciendo que le pagan menos a pesar de tener más experiencia, y la respuesta fue: ¿Con quién has estado hablando de esto?”.

Insistió y recibió amenazas

El vídeo también menciona que, tras insistir en una revisión justa de su salario, el paramédico recibió una respuesta aún más problemática. El jefe le sugirió que si no estaba contento con su salario, debería haberlo negociado antes, e insinuó que si no podía aceptar el salario actual, entonces no debería pedir más. Este tipo de respuestas pone de relieve un problema recurrente en algunos entornos laborales, donde los empleados sienten que no pueden expresar sus preocupaciones sobre sus salarios sin enfrentar posibles represalias. Además, resalta la importancia de la transparencia en las políticas salariales y la necesidad de un entorno de trabajo en el que se valore la experiencia y habilidades de los empleados.

Este caso tuvo lugar en Estados Unidos, donde la disparidad salarial y la falta de reconocimiento adecuado de la experiencia y habilidades son temas de debate frecuente, especialmente en sectores como el de los paramédicos, que desempeñan un papel vital en la sociedad. Según Ben Askins, “su trabajo es salvar vidas. Esto no debería ser solo una cuestión de dinero”, lo que subraya la importancia de que estos profesionales sean remunerados de forma justa, ya que su labor implica una gran responsabilidad y un impacto significativo en la comunidad.