Un mecánico advierte a los conductores de coches de segunda mano: esta es la parte del vehículo que debes reemplazar

Imagen de un coche de segunda mano, el cual necesita tener en cuenta este factor (Wikimedia Commons)

Comprar vehículos de segunda mano es una opción de hacerse con un coche más barato que recién salido del concesionario, pero a la hora de adquirirlo, conviene tener en cuento algunos factores.

Dentro de la obtención de coches ya usados previamente, podemos encontrarnos con que pueden mostrar características y facultades muy variadas en función de los kilómetros que haya recorrido el automóvil. Pero, sin duda, lo que necesitan todos estos vehículos lo ha desvelado Scotty Kilmer, un destacado mecánico estadounidense que sube vídeos a YouTube. Cuenta con más de 6 millones de suscriptores en la plataforma roja, donde proporciona información útil del mundo automovilístico gracias a sus 50 años de experiencia en este ámbito.

El dibujo de los neumáticos: un descuido que puede ser muy peligroso

Así como comenta Scotty, lo más importante a revisar una vez adquirido un coche de segundo uso es la profundidad del dibujo de los neumáticos. Mucha gente apenas le da importancia a este componente, sin embargo, nos puede evitar un susto bastante grande. El principal riesgo de esto es el caucho desgastado que se encuentra en las ruedas, el cual puede ser peligroso a la hora de conducir.

“Si alguna vez lo has notado, los coches de arrastre tienen neumáticos grandes y anchos, con todo de caucho, sin dibujo en el suelo. Todo ese caucho les permite acelerar rápido”, explicaba el experimentado técnico sobre la consecuencia que podría generar. “Ahora, el dibujo de tu coche puede estar realmente delgado. Funcionará bien cuando esté seco, pero cuando esté mojado resbalará por todas partes”, finalizaba Scotty.

De esta manera, incide especialmente en el tema de los resbalones. El hecho de contener mucho caucho hace que podamos llegar a perder fácilmente el control del vehículo, principalmente en situaciones de lluvia o de humedad de la carretera. Es por ello, que debemos revisarlos necesariamente en nuestros nuevos transportes.

Imagen de un neumático, donde tenemos que revisar la profundidad de su dibujo (Pixnio)

No solo aplicable a coches de segunda mano…

Asimismo, cabe destacar que este desgaste no solo puede ocurrir en los coches de segundo uso, sino que todos los vehículos son susceptibles de sufrir esta consecuencia. De hecho, un claro ejemplo son los autos de Fórmula 1, los cuales cambian los neumáticos en función de las condiciones meteorológicas, así como dependiendo de otros factores. “Así que de vez en cuando, mira el dibujo de tu coche, asegúrate de que aún haya mucha profundidad de dibujo”, comentaba el mecánico.

Finalmente, se trata de algo fundamental no solo ya por nuestra seguridad, sino por la del resto de pilotos. Como sucede con cualquier imprudencia al volante, no solo nos estamos poniendo en riesgo a nosotros, ya que no circulamos en solitario. Por ello, hay que tener mucho cuidado con no tener el dibujo de nuestras ruedas en condiciones.

¿Cómo comprobar el dibujo de los neumáticos?

Para verificar que nuestros neumáticos están en buen estado, lo único que tendremos que hacer es coger una moneda de 1 euro, y apenas tardaremos 20 segundos en comprobarlo. Para ello, colocaremos la moneda en vertical en la banda y si el borde dorado desaparece entre la goma, significará que habrá que cambiarlos. El límite con el que es altamente recomendable sustituirlos es por debajo de los 2 mm.

