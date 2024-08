Un latino en España explica por qué no irá más a Barcelona: “Fui a la Sagrada Familia y me topé con un montón de carteristas”

@garcialuis148 en TikTok

El creador de contenido en la red social de Tiktok ‘Garcialuis148′ ha mostrado su descontento con su paso por la ciudad española de Barcelona. El joven, que reside en Madrid, ataca a la ciudad de Barcelona por la falta de seguridad que se vive en muchas de sus calles. Además, también carga con dureza contra aquellos que vienen de fuera a hacer el mal. Por ello, el joven lo tiene claro: “no vengo más a Barcelona”.

Barcelona es una ciudad que tiene zonas turísticas que son muy transitadas a diario, especialmente en fechas de vacaciones. Con la Sagrada Familia, Las Ramblas de Barcelona o incluso otros parajes gastronómicos conocidos, la ciudad se convierte en un lugar de aglomeraciones perfecto para que los carteristas actúen. Esta es una de las razones por las que el protagonista de este video no querría volver a Barcelona. “Fui a la Sagrada Familia y me topé con un montón de carteristas”, argumenta Luis. “Esa gente no actúa sola, ahí uno allí, otro allá, se convierten en como en una red”, añade posteriormente para sumarle aún más peligrosidad a estos expertos en sustraer pertenencias sin que uno sea consciente apenas de ello.

El riesgo de avisar a la víctima

El joven latino alerta en el vídeo de las consecuencias de avisar a la víctima de los carteristas. Él, ante las actuaciones de estos en la Sagrada Familia, decidió tomar cartas en el asunto y avisar a una mujer que iba a ser despojada de sus pertenencias. “Avíspate, que te están robando”, fueron las palabras que el colombiano entonó al presenciar el intento de hurto a la turista en el famoso monumento de Barcelona mientras se hacía una foto. “Tengan cuidado, por alertar a esa señora me cayeron tres”, completa el chico latino. No obstante, posteriormente aclara que pudo salir de esa situación por su valentía. “Yo soy vieja escuela”, afirma el joven que gracias a esa bravura y, según él, “origen colombiano”, pudo salir de ese enjambre al crear cierto miedo entre los carteristas, “que se abrieron para dejarle paso” finalmente.

Falta de agentes policiales

Otro de los aspectos que crean esa falta de confianza en volver a venir a Barcelona en él es “la presencia de grupos que hacen el mal”. Esos grupos “portan armas blancas, van sin sus camisas por las calles, roban”, son los que han hecho que este joven no quiera regresar a las calles de Barcelona.

Además, más allá de eso, su queja también va por la zona del control de las personas conflictivas, es decir, va dela mano con los servicios de seguridad policiales. “En tres días que duré solamente, solamente he visto tres policías”, expone el colombiano con sorpresa ante el hecho. “Uno en la paya, el otro en la Plaza de Cataluña y el otro en una comisaría de aquí cerca”, añade el protagonista del viral vídeo en redes sociales.

“Las playas muy bien, la gastronomía muy bien, pero no tiene tranquilidad”, empieza para ponerle fin al vídeo. “Horrible”, añade a la despedida del vídeo antes de cortar la grabación.

Además, en sus comentarios deja una comparación con la ciudad de Madrid, en ella el chico dice que ”él vive en Madrid y la seguridad se siente” en respuesta a un contario que hacía referencia a la seguridad de la capital española.