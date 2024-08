Estas son las personas que no deberían comer piña

Piña (Freepik)

La piña es una fruta tropical deliciosa y nutritiva, rica en vitaminas, minerales y enzimas que ofrecen varios beneficios para la salud. Sin embargo, como ocurre con cualquier alimento, algunas personas deben tener cuidado al consumirla o evitarla por completo debido a varios factores. LiveScience ha recogido quiénes son aquellas personas que deberían optar por consumir otras frutas.

Una de las principales razones por las que algunas personas deben evitar la piña es la alergia. Aunque no es extremadamente común, muchas pueden ser alérgicas a la piña y tener síntomas desde leves a severos e incluyen hinchazón de la boca, labios, lengua, o garganta, erupciones cutáneas, picazón, dificultad para respirar, y en casos graves, anafilaxia, que es una reacción alérgica potencialmente mortal.

Las personas con una conocida alergia a la piña deben evitar su consumo por completo y estar atentas a productos que puedan contener trazas de ella, ya sea como ingrediente directo o en formas derivadas. También es importante mencionar que esta fruta contiene una enzima llamada bromelina, que es responsable de muchas de sus propiedades medicinales, pero también puede ser un alérgeno para algunas personas.

La bromelina hace que la piña sea un excelente ablandador de carne, y también es responsable de una sensación peculiar en la boca al comerla. El consumo excesivo de piña puede causar sensibilidad en la boca, lo que incluye una sensación de ardor o escozor en los labios, lengua y mejillas. Esto ocurre porque la bromelina empieza a descomponer las proteínas en los tejidos de la boca, causando irritación.

Afortunadamente, esta sensibilidad suele ser temporal y desaparece en unas pocas horas. Sin embargo, las personas que son particularmente sensibles o que han consumido grandes cantidades de piña pueden encontrar esta sensación bastante desagradable y deben limitar su ingesta para evitar la irritación.

La piña es una fuente excelente de vitamina C, un antioxidante vital que apoya el sistema inmunológico, promueve la salud de la piel y mejora la absorción de hierro de los alimentos vegetales. No obstante, consumir grandes cantidades de piña puede llevar a una ingesta excesiva de vitamina C, lo que puede causar efectos secundarios gastrointestinales. Los síntomas asociados con un exceso de vitamina C incluyen diarrea, náuseas, vómitos, dolor abdominal y acidez estomacal.

En este sentido, las personas que padecen de enfermedades digestivas crónicas, como el síndrome del intestino irritable (SII) o la enfermedad de Crohn, también deben tener cuidado con el consumo de piña. La piña es una fruta ácida, y su alto contenido de fibra puede agravar los síntomas de estas condiciones, como diarrea, dolor abdominal y malestar gastrointestinal. Además, la acidez de la piña puede exacerbar la acidez estomacal en personas que sufren de reflujo gastroesofágico (ERGE), causando una sensación de ardor en el pecho y el esófago.

La bromelina en la piña puede interactuar con ciertos medicamentos, como los anticoagulantes y los antibióticos, aumentando el riesgo de efectos secundarios. Las personas que están tomando estos tipos de fármacos deben tener cuidado al consumir fruta, ya que la bromelina puede aumentar la acción de estos medicamentos y, por lo tanto, el riesgo de hemorragias. Además, la bromelina también puede afectar la eficacia de ciertos antibióticos, como la amoxicilina y la tetraciclina, lo que podría alterar el tratamiento.