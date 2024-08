El SUP de A Coruña se desmarca del acuerdo con Desokupa y piden la dimisión de la Secretaria General del Sindicato: “Hemos sentido vergüenza”

Coche Policía Nacional, España (Shutterstock)

El comité provincial de A Coruña del Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha anunciado que se desmarca “completamente del acuerdo” entre la Comisión Ejecutiva de esta agrupación con el Club Desokupa para la creación de un curso de “formación de defensa personal” que se anunció este domingo. También ha solicitado la dimisión de la actual Secretaria del SUP, Mónica Gracia, que firmó el pacto.

De esta manera, han anunciado en un comunicado que no van a “organizar, promover, publicitar o anotar” el mencionado curso en A Coruña. “Esta Ejecutiva Provincial entiende que existe compañeros/as en nuestra provincia plenamente capacitados y con los conocimientos, en formación y experiencia profesional acreditados (GOES. UIP, UPR etc.) para impartir cursos de defensa personal, técnicas de bastón policial, reducción de personas agresivas, progresión en inmuebles, entradas y registros, así como en materia de legislación, por otro lado tenemos miembros de la judicatura que han colaborado con el SUP para impartir y aclarar dudas en materias jurídicas”, han añadido.

“Es necesaria una profunda reflexión dentro de nuestra Organización Sindical, nunca olvidarse de nuestros orígenes, de nuestros compañeros ya jubilados como revindicaban y consiguieron mejoras para nuestro colectivo, las cuales estamos disfrutando en la actualidad, no vale que algunos se apoltronen en las liberaciones y ponerse de perfil”, han relatado, recordando sus principios como un sindicato progresista dentro del Cuerpo.

“Estamos a la deriva”

Por ello, el Comité Provincial “solicita un cambio de rumbo, un cambio de caras en la Dirección de nuestra Organización Sindical, si así lo deciden los afilados/as y esto solo puede ocurrir con un debate, propuestas, y candidaturas en un Congreso Extraordinario”. Han denunciado que el SUP “se está alejando de los objetivos que nos preocupan”, como es la jubilación digna, con las mismas retribuciones y condiciones que las Policías Autonómicas, equiparación salarial o la jornada laboral.

“Estamos a la deriva, hemos sentido vergüenza al ver las noticias en los distintos medios sobre el acuerdo firmado por la CEN, este Comité Provincial no hemos recibido ninguna llamada, whatsApp, mensaje a favor de ese acuerdo, al contrario criticas y mas criticas”, han zanjado.

La polémica del curso

Este domingo el Sindicato Unificado de Policía (SUP) anunciaba en un vídeo que había firmado el acuerdo para la creación de un curso de “formación de defensa personal” en el que iban a participar 30.000 agentes de la Policía Nacional y que será impartido por la empresa que se dedica a desalojos ilegales, Desokupa.

La secretaria general del SUP, Mónica Gracia, y el líder de Desokupa, Daniel Esteve (Captura de Twitter)

La polémica no tardó en saltar y a las pocas horas el portavoz de Sumar en el Congreso, Iñigo Errejón, anunciaba que iba a registrar una pregunta al Ministerio del Interior sobre el tema, considerando que deben “actuar contra la infiltración ultraderechista en las fuerzas y cuerpos de seguridad”. La respuesta del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska fue anunciar que estaban estudiando si abrir un expediente e impugnar el convenio suscrito y aclarar que se trata de un curso no homologable.

Desde dentro de la propia Policía Nacional también llegaron las críticas. De manera indirecta el sindicato mayoritario del cuerpo, Jupol, apostó por una formación en defensa personal “sin injerencia externa”. De igual manera la Unión Federal de la Policía (UFP) comentó que apuestan “por una formación de calidad y realizada por PROFESIONALES”.

Más directos han sido desde la Confederación Española de la Policía (CEP) que en su cuenta de X, antes Twitter, escribieron que “los policías no necesitamos a nadie de fuera que nos enseñe a hacer nuestro trabajo. Tenemos instructores profesionales y cualificados y nos sobran ‘porteros’ buscando negocio. Alguien ha cometido un error gravísimo, faltando al respeto a compañeros y a todo el Cuerpo”.

Sin embargo, el golpe más duro llegó este martes, cuando el secretario de Organización del SUP de la Policía Nacional en Bizkaia y en Euskadi, uno de sus dirigentes de referencia en los últimos años, anunció que renunciaba a su cargo y su condición de afiliado tras la noticia del acuerdo, según informó ElDiario. En la carta que envió denunció la deriva ultra” del sindicato principal del cuerpo al haber forjado una alianza “con una organización que busca debilitar a un Gobierno legítimamente constituido”.