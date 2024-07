La planta que controla el azúcar y mejora la memoria y el estado de ánimo

(TúaSaude)

La salvia, planta con propiedades medicinales, ha comenzado a atraer la atención de la comunidad científica. Conocida por sus propiedades antiinflamatorias, antimicrobianas y antisépticas, es una hierba perteneciente a la familia de la menta que ha sido usada históricamente como un remedio natural para una variedad de condiciones de salud: desde problemas digestivos, menstruales y dolores de garganta, hasta problemas respiratorios y salud bucal. Sin embargo, investigaciones recientes han revelado su potencial en la medicina moderna, proporcionando esperanzas para nuevos avances.

El té de salvia podría tener efectos similares a la metformina, un medicamento comúnmente utilizado para controlar el azúcar en sangre en personas con diabetes, según un estudio del British Journal of Nutrition. Este hallazgo ha despertado el interés de la comunidad científica sobre el potencial de la salvia en la gestión de la diabetes.

Además, el portal británico GB informó sobre otro estudio que mostró cómo el extracto de hijas de salvia no solo reduce los niveles de azúcar en sangre, sino que también mejora la sensibilidad a la insulina. Esto sugiere que la salvia podría ser una opción viable como terapia complementaria para quienes viven con diabetes, especialmente para aquellos que buscan alternativas naturales o complementos a los tratamientos tradicionales.

Impacto positivo en el estado de ánimo y en la memoria

Estas revelaciones son alentadoras, especialmente por la relación estrecha entre diabetes y deterioro cerebral. La diabetes es una enfermedad que afecta a millones de personas en todo el mundo, y está asociada a complicaciones que incluyen el impacto negativo en la función cerebral.

Un ensayo clínico, publicado en la revista Nutrients, analizó el impacto del consumo de un extracto patentado de salvia en personas sanas. Los participantes del estudio ingirieron una dosis diaria de 600 mg durante dos semanas. Los resultados mostraron que aquellos que recibieron el extracto experimentaron mejoras significativas en la memoria de trabajo. Esto da pie a pensar que la salvia podría tener un papel importante en el apoyo a la función cognitiva en adultos saludables.

Otro estudio, realizado de manera independiente y publicado en Physiology and Behavior, reforzó estos hallazgos. En esta investigación, se observaron los efectos de dosis bajas de extracto de salvia en la memoria de adultos sanos. Los resultados fueron consistentes con el estudio previamente mencionado, demostrando mejoras en la memoria. Además, el estudio encontró que dosis más altas del extracto no solo mejoraron la memoria, sino que también tuvieron un impacto positivo en el estado de ánimo de los participantes. En particular, se reportaron aumentos en el estado de alerta, la calma y la satisfacción, lo que subraya el potencial multifacético de la salvia.

¿Qué es la salvia?

La salvia, cuyo nombre científico es Salvia Officinalis, es una planta utilizada en diversas culturas, y sus hojas han sido empleadas en remedios para tratar una variedad de afecciones. Ahora, la ciencia moderna comienza a validar lo que las prácticas tradicionales han sostenido durante siglos, que esta planta tiene propiedades que pueden tener un impacto significativo en la salud humana.

La relevancia de estos estudios no se limita solo al ámbito de la investigación científica, también tiene potenciales implicaciones prácticas en el campo de la medicina y la nutrición. Si más investigaciones confirman estos hallazgos iniciales, podría abrirse la puerta a nuevas recomendaciones dietéticas que incorporen extractos de salvia como complemento para la salud mental y emocional.

La American Botanical Council, organización internacional sin ánimo de lucro que se dedica a la investigación y educación de plantas medicinales, señaló que el interés en las plantas medicinales y sus aplicaciones terapéuticas está en aumento. Esto no solo se debe a la búsqueda de tratamientos más naturales y menos invasivos, sino también a la creciente evidencia científica que apunta a la eficacia de ciertas plantas en la mejora de la salud humana.