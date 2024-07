La crítica de unas fans de Maluma que fueron a su concierto: “El año que viene no se te ocurra aparecer por Sevilla”

Video compartido por @rociocoboramayo en redes sociales (TIKTOK)

El Icónica Santalucía Sevilla Fest se ha convertido en el festival musical de referencia en la capital andaluza. Con artistas como Take That, Marc Anthony o Ricky Martin, el pasado martes 25 de junio los amantes del reggaetón disfrutaron de una noche al ritmo de Maluma. Sin embargo, el concierto no acabó como se esperaba, ya que los fans salieron muy decepcionados de la Plaza de España de Sevilla por la brevedad del evento.

Rocío Cobo Ramayo es una de las seguidoras del artista de Felices los 4 y Hawái que pagaron por verlo en el festival y ha compartido en TikTok su opinión sobre el show, dirigiéndose directamente al cantante: “Acaba de terminar el concierto de Maluma, una hora de concierto y aquí está todo el mundo yéndose. Ha habido gente que se ha gastado más de 150 euros en ver a Maluma, nosotras nos hemos gastado 75 euros para una hora de concierto”.

La sevillana ha mostrado su indignación por el alto precios de las entradas, los cuales no se corresponden con la duración del espectáculo, sobre el que sus fans apuntan que duró poco más de una hora: “Ha durado más el DJ pinchando y hemos bailado más con el DJ pinchando, que con el Maluma”.

Además, Rocío se ha dirigido directamente al colombiano por la gran decepción que ha generado en el público sevillano. Amenazándolo así con no volver a acudir a ningún otro espectáculo que de en la capital andaluza: “Así que nada, que el año que viene Maluma no se te ocurra aparecer por Sevilla, ¿vale? Que no te vamos a esperar con los brazos abiertos. El año que viene no nos vamos a gastar 75 euros en verte cantar una horita, ¿vale, tío?”.

“Hay que saber elegir”

Por otro lado, no solo el coste de las entradas ha sido motivo de decepción, sino que muchos de sus fans llegaron incluso a hacer cola a las puertas de la Plaza de España desde las 5 de la mañana, con el objetivo de conseguir un buen lugar para poder ver a su ídolo. Sin embargo, por lo escueto que fue el show y las altas temperaturas que se alcanzaron, hasta 40 grados, los seguidores indican que no ha merecido la pena.

La publicación de la red social se ha vuelto viral debido a la opinión generalizada que se creó en los asistentes del concierto. Algunos usuarios han aprovechado la oportunidad para engrandecer a clásicos artistas que suelen otorgar a sus fans largos conciertos, en los que hacen un recorrido por toda su carrera musical para sus çres: “Bruce Springsteen. 74 años. 3 horas de concierto y sin interrupciones”, “Manolo García, a sus años, ¡3 horas de concierto! Qué aprenda el Maluma”. Y además, han recordado un concierto ocurrido días antes en Sevilla, el 25 aniversario del grupo SFDK en el estadio de la Cartuja: “SFDK 4 horas”, “Eso sí estuvo bien pagado, aún no lo supero. Me gustaría tener el dinero otra vez este fin de semana para vivir lo mismo. Hay que saber elegir”.