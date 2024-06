Juan Duque habló del distanciamiento que tomó Maluma con él: “Le ayudé y desapareció”

Juan Duque contó que Maluma no el volvió a hablar - crédito @juanduque y @maluma/Instagram

Juan Duque el cantante de género urbano está siendo considerado en la industria musical como el nuevo Maluma, comparación que no le incomoda, pues admira a Papi Juancho. “Terminó siendo una referencia para la ciudad y el país, es positivo que te comparen con los grandes”, mencionó el también creador de contenido antioqueño.

Sin embargo, se especula que la popularidad ganada por el influencer, ha creado un distanciamiento su colega y coterráneo paisa con quien aseguró que no se volvió a hablar luego de haber tenido una excelente relación. “Nadie quiere darle luz a su competencia”.

“Con Maluma no volví a tener contacto”, fue lo primero que mencionó Juan Duque cuando le preguntaron por el artista paisa al que veía como un mentor y tenía como referente; no obstante, algo entre ellos se fracturó y abrió una brecha que cada vez se hace más notoria.

Juan Duque confesó que su amistad con Maluma se acabó - crédito @des_coneva/Instagram

Que lo comparen con Maluma no es un problema para Juan Duque. Aun así, existe un tema que le despierta inquietud y el hecho de haberse dado cuenta de que Papi Juancho lo alejó su círculo.

“La última vez que hablamos fue cuando él me llamó a pedirme el favor de que sacara una colaboración con una de sus artistas que se llama Abril, yo le dije que de una, que lo que él me dijera yo lo hacía. Grabamos el tema, nos quedó muy bueno, pero hasta ahí, desde entonces no sé nada de Maluma”, contó.

A pesar de que Juan afirmó no esperar nada a cambio del favor que le hizo a Maluma colaborando con la cantante de su sello disquero, manifestó que si le hubiera gustado saber que de igual manera él contaba con la disposición de Maluma. “No es que vaya a estar encima pidiendo cosas, pero es bueno sentir que los grandes están ahí para apoyarte y darte ese empujón, así sea el solo ofrecimiento”, añadió.

Juan Duque habló de la distancia que tomó Maluma con él - crédito @juanduque y @maluma/Instagram

¿Hay rivalidad?

Si bien Juan Duque ganó su popularidad gracias a su trabajo como Youtuber con el que se abrió camino en el mundo del entretenimiento digital y posteriormente saltó al radar mediático por su fugaz relación con la actriz y presentadora Lina Tejeiro a quien en su momento agradeció la fama que le dio, ahora se quiere posicionar como artista musical, dejando atrás esa faceta de influencer.

'María' es el tema que más reproducciones ha tenido de Juan Duque - crédito @juanduque/Instagram

Esta nueva etapa artística generó que Juan Duque perdiera algunas amistades y ganara otras, pues, aunque no considera que Maluma lo pueda ver como un rival, si siente que lo tiene en la mira como una amenaza que le va pisando los talones. Este podría ser, de acuerdo con lo contado por el artista, la razón por la que Papi Juancho se habría alejado de él sin decir nada o tener una razón.

Por otra parte, a los artistas paisas no solo los comparan por hacer el mismo estilo de música, sino porque para algunos seguidores de los cantantes ambos comparten rasgos físicos similares. “Si, me han dicho que me parezco”, afirmó Juan Duque en conversación con la periodista española Eva Rey quien lo invitó a uno de sus programas para YouTube.

Sin embargo, no todo ha sido negativo en la carrera musical de Juan Duque, pues joven cantante encontró en otros artistas solidaridad.

Ryan Castro y Piso 21 confiaron en su talento para colaborar y han grabado temas con él que han liderado los listados de reproducción nacional.

“Ryan y yo somo muy panas, el parcero siempre está ahí nos convertimos en socios muy unidos. El grupo 21 también me dio la mano, fueron de los primeros grandes que me dieron la oportunidad de hacer algo en conjunto y se los agradezco mucho”, contó.

“Solo que Juan Duque si canta mientras que Maluma no”, “a ese aparecido solo lo conocemos por Lina”, “nooooo, mijo, le falta mucho pelo pa moña”, “lo que quiso decir es que Maluma lo utilizó y luego lo bloqueó”, escribieron algunos cibernautas en el video de su entrevista.