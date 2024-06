El impresionante cambio físico de Quevedo en su regreso a los escenarios: “No lo reconocía”

Imagen de Quevedo en el festival Big Sound de Valencia el 29 de junio de 2024 (@dqequevedo en X)

El cantante Quevedo se encontraba en la cresta de la ola cuando anunció el pasado febrero que necesitaba hacer una pausa para comprender todo lo que le había ocurrido durante el año anterior. Y es que, la canción más escuchada del productor argentino Bizarrap, la cual acumula miles de millones de escuchas en las plataformas, llegó de la mano de un canario que estaba empezando en la industria musical. Así nació Bzrp Music Sessions, Vol. 52, más conocida como ‘Quédate’.

Todo un éxito que pilló desprevenido en 2022 a Quevedo, y por lo que el cantante anunció a sus fans que permanecería alejado de los escenarios durante un tiempo. “Me paso por aquí para darles las gracias por todo lo que ha pasado este año. Sé que se está comentando en TikTok que voy a sacar un nuevo álbum pero las cosas no son así, yo no soy una máquina. Para sacar un nuevo álbum, primero tendré que hacerlo y los artistas necesitamos tiempo. Realmente, desde que salió Cayó la noche no he parado y necesito vacaciones. Les doy las gracias a todos, pero no esperen verme por las redes, voy a intentar desconectar”, explicó el artista.

Sin embargo, parece ser que no solo se ha tomado estos meses para reflexionar, ya que ha aparecido de nuevo este sábado 29 de junio en el festival Big Sound en Valencia con una apariencia completamente diferente a como se le recordaba.

Mira que a mí Quevedo ya me gustaba antes y siempre me ha parecido guapísimo pero escúchame PEDAZO CAMBIO pic.twitter.com/vYvOr7ntdn — juantin’s version (@Juliiamz) June 29, 2024

Mucho más delgado y tonificado, ha sorprendido a sus seguidores, quienes esperaban reencontrarse con una apariencia totalmente diferente en su ídolo. Nada más salir al escenario, las redes sociales se llenaron de comentarios alabando el cambio físico del cantante, y ha permanecido como Trending Topic durante horas. “Quevedo ha desaparecido para volver con el mayor cambio físico de la historia”, “Quevedo en pleno glow up”, “no lo reconocía” o “parece otra persona”, son algunos de los comentarios que se han podido ver en redes sociales como X, conocida como Twitter anteriormente.

‘La última’ es la primera

Al comenzar su actuación, apareció con un pasamontañas, una gorra y una chaqueta de no permitía apreciar bien su aspecto. Sin embargo, tras cantar La última, el single con el que anunció su retirada temporal, se quedó en una camiseta de tirantes en el escenario, mostrando así sus músculos.

Deleitó a los asistentes del festival con sus éxitos Columbia, Punto G y Playa del inglés, e incluso emocionó con un homenaje a Jarabe de Palo al cantar La flaca. Sin embargo, dejó con las ganas de escuchar ‘Quédate’ a sus fans, con la que consiguió a ganar el Latin Grammy a Mejor canción urbana en 2023.

Pero lo más emocionante de la noche llegó con el anuncio de nueva música. “La última no es la última. La última es la primera. Hasta pronto”, confirmando así que próximamente anunciará un nuevo disco. Por ahora, no se conoce nada más sobre sus proyectos y sus redes sociales permanecen en blanco después de que el artista decidiese borrar todo el contenido relacionado con sus canciones anteriores el pasado enero.