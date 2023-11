Bad Bunny y Quevedo, los artistas más escuchados en España en 2023: sólo una cantante femenina se cuela en el ‘Top 10′

El cantante español Quevedo durante su concierto en el Coca-Cola Flow Fest de la Ciudad de México, el domingo 26 de noviembre de 2023 (Foto AP/Alejandro Godínez)

El evento del año ya está aquí. Spotify ha habilitado para los usuarios el Spotify Wrapped, la opción que narra, minuto a minuto, los gustos musicales de los oyentes durante el año 2023. Los melómanos y los centennials están de enhorabuena, pues ya podrán fardar en redes sociales de los estrambóticos artistas que han copado su árbol de Navidad nihilista. En España no se ha dado la sorpresa. Los artistas más escuchados han sido Bad Bunny, Quevedo y Feid, todos ellos representantes de un género musical que sigue teniendo recorrido en la industria y, principalmente, en nuestro país.

El puertorriqueño sigue liderando los streams en España, coronándose, un año más, como el más reproducido. A nivel global, ‘el Conejo Malo’ se ha quedado en la segunda posición, siendo Taylor Swift la más escuchada en el mundo en 2023. Eso sí, Bad Bunny consigue que Un verano sin ti sea el álbum más escuchado en todo el planeta.

En la segunda posición del ranking está Quevedo, que se convierte, además, en el artista español más escuchado en nuestro país. “Estoy muy agradecido a la gente que me escucha y le gusta mi música, que son los que hacen que esté ahí arriba. Ha sido un año muy completo, con mi primer disco y muchísimas colaboraciones que han hecho que me divierta mucho haciendo música”, declara.

El artista canario tiene, además, la canción más reproducida del año en España: Playa del inglés junto a Myke Towers. También cuela Columbia y Punto G dentro del Top 10. En cuanto a los discos más escuchados, su Donde quiero estar es el álbum más streameado en nuestro país, convirtiéndole en la estrella del año en las listas de la aplicación musical. “También ha sido un año diferente, ya que he colaborado con muchos referentes que escuchaba hace años. Poder conocerlos y trabajar juntos me hace que me sienta muy afortunado y agradecido con la vida”, ha añadido para Spotify.

Completan el Top 10 de artistas más escuchados en España Myke Towers, Rauw Alejandro, Anuel AA, Mora, Eladio Carrión, Karol G y Bizarrap. La colombiana es la única artista femenina que se cuela entre los más reproducidos, una estadística preocupante, sobre todo teniendo en cuenta que Swift, SZA y Lana del Rey están presentes en las estadísticas globales. La escasa diversidad de géneros también refleja la dependencia del reggaetón y del género urbano en la escucha media del oyente español.

Resalta entre los artistas emergentes de 2023 Saiko, que consigue un gran debut en el Top 50 de artistas del año siendo, además, el segundo español más escuchado y con dos canciones posicionadas dentro de las 20 más reproducidas en nuestro país.

¿Dónde están las mujeres?

En lo referente al ranking de artistas femeninas más escuchadas en España, el puesto número uno lo ocupa Karol G, que este año ha dado la vuelta al mundo de la mano de Mañana será bonito, su último álbum lanzado el pasado febrero. La segunda artista más escuchada es Shakira, seguida de Rosalía, en tercera posición, Aitana, en cuarto lugar y Taylor Swift, en quinto lugar. Este Top 10 de artistas femeninas más escuchadas en nuestro país se completa con María Becerra, Lola Indigo, Bad Gyal, Tini y Young Miko.