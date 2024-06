La historia del desahucio evitado de una mujer de 88 años: el Cádiz FC compró la casa por 147.000 € para que pudiese seguir viviendo en ella

Afición del Cádiz FC en un partido contra el Sevilla FC v Cadiz CF (GettyImages)

María Muñoz Ladrón de Guevara es una señora de 88 años que estaba viviendo un calvario desde hace unos meses. La anciana, que lleva residiendo en el mismo piso desde 1967, pagaba 92 euros de alquiler gracias a una renta antigua. Sin embargo, tal y como ha explicado su hija, Eva Orihuela, este viernes a LaSexta, fue anunciada que el 27 de junio sería desahuciada de la vivienda, sospecha la familia que para convertirla en un apartamento turístico.

El barrio de El Pópulo se puso manos a la obra y comenzaron los trámites para conseguir parar el desahucio de María. La Fundación Adopta un Abuelo logró acumular más de de 25.600 firmas en contra de este, y el Defensor del Pueblo Andaluz, la subdelegada del Gobierno en Cádiz, Blanca Flores, y los Servicios Sociales del Ayuntamiento, se encontraban al tanto de la situación y buscaban un remedio para antes de que se acabara el plazo.

Sin embargo, la situación se ha solucionado de forma repentina cuando la Fundación Cádiz Club de Fútbol se ha hecho eco de la noticia. La mujer ha explicado al programa Más Vale Tarde que llegaron a su casa tres señores en representación del Cádiz CF, y le aseguraron que “no se movía de aquí, la casa es ya de usted hasta el tiempo que tenga que estar aquí”.

María Muñoz Ladrón de Guevara y su hija Eva en el programa 'Más vale tarde' de LaSexta (ATRESMEDIA)

“Esto no lo hace todo el mundo”

De esta manera, el equipo andaluz ha adquirido la vivienda por 147.000 euros y ha conseguido paralizar el desahucio de María. Su hija cree que el club ha tomado la decisión “por el ruido que hemos hecho, porque es verdad que ha estado con nosotros muchísima gente. Hemos tenido al lado al defensor del pueblo, hemos estado con el ayuntamiento, con Facua, etc. Entonces, ha sido mucho el ruido que se ha hecho y yo pienso que a raíz de esto llegaron a sus oídos”.

Según Viva Cádiz, la Fundación Cádiz Club de Fútbol ha comprado la vivienda y ha formalizado un contrato de alquiler de manera indefinida para María por su precio original, 92 euros. Para la anciana ha sido toda una sorpresa “muy buena. Cuando me dijo que me podía quedar, le dije que no le cogía en brazos porque estás muy gordito. Se portó muy bien y le dije: me voy a tener que hacer socia del Cádiz CF”.

El presidente del Cádiz, Manuel Vízcaíno, el vicepresidente, Rafael Contreras, y el gerente de la Fundación Cádiz, Pepe Mata, han sido los encargados de firmar el contrato de arras. Y desde la familia de María no pueden estar más emocionados con la noticia. Su hija se ha mostrado de lo más agradecida al Cádiz FC durante su intervención en LaSexta y también ha dado las gracias a todas aquellas personas que se han solidarizado con su situación. La anciana, muy conmocionada, ha reconocido que “esto no lo hace todo el mundo”.

Sin duda una acción que refleja la devoción de un club con su pueblo. Quienes, a pesar de haber bajado a segunda división, nunca pierden la esperanza por volver a ver a su equipo en lo más alto de la tabla.