Una actriz de Harry Potter responde a las críticas de Miriam Margolyes sobre los fans adultos de la saga

La actriz Jessie Cave (Instagram @jessiecave)

Jessie Cave, quien diera vida a Lavender Brown en la saga cinematográfica de Harry Potter, ha salido al paso para responder a los comentarios realizados por su excompañera de reparto, Miriam Margolyes, quien interpretó a la Profesora Pomona Sprout. Las declaraciones de Margolyes sobre los fans adultos del universo de J.K. Rowling generaron revuelo tras sugerir que dichos seguidores “ya deberían haberlo superado”. Cave, en contraposición, compartió sus reflexiones sobre este asunto durante su reciente participación en Dream It Con.

Al ser consultada sobre los comentarios de Margolyes, Cave expresó su decepción: “Es una pena que haya pasado eso”, dijo. Y continuó: “Sabes cómo es ella — simplemente es un poco graciosa. Y creo que no pretendía que se tomara de esa manera, eso espero”. La actriz británica, quien participó en “Harry Potter y el príncipe mestizo” y en las dos partes de “Harry Potter y las reliquias de la muerte”, se mostró claramente contrariada por las palabras de Margolyes, agregando: “Realmente no me gusta que haya dicho eso”.

Te puede interesar: Los protagonistas de ‘Harry Potter’ se reencuentran trece años después de su última película en París

Las palabras de Margolyes que provocaron esta reacción se dieron a conocer en una entrevista con la cadena neozelandesa 1News a principios de este mes. La actriz expresó su preocupación por los adultos que se mantienen como fervientes seguidores del Mundo Mágico creado por Rowling más de dos décadas después de la publicación del primer libro. “Me preocupo por los fans de Harry Potter porque ya deberían haber superado eso”, afirmó Margolyes. “Fue hace 25 años, y es para niños”, precisó, dejando claro su punto de vista.

Margolyes no ocultó su asombro ante el grado de implicación de algunos fans: “Se quedan atrapados en ello. Hago cameos, y la gente dice, ‘Vamos a tener una boda temática de Harry Potter’, y yo pienso, ‘Dios, ¿cómo será su primera noche de diversión?’ Ni siquiera quiero pensar en ello. No”. Si bien Margolyes reconoció el valor de la franquicia, señalando que “es maravillosa” y que se siente “muy agradecida por ella”, no dejó de insistir en su postura inicial, añadiendo que “se acabó”.

Te puedes interesar: La impresionante Catedral de Gloucester donde se grabó Harry Potter: albergó la magia de Hogwarts

Sin embargo, lejos de lo que Margolyes sugiere, el universo de Harry Potter continúa vivo y en expansión. Actualmente, la plataforma de streaming Max está en proceso de desarrollar una serie de televisión de siete temporadas basada en los libros de Rowling. Este proyecto es un testimonio de cómo la saga de Harry Potter sigue cautivando a nuevas generaciones de fans, así como manteniendo a aquellos que crecieron con los libros y películas.

Obras de teatro, un parque temático y una gran comunidad online

El fenómeno de Harry Potter trasciende la categorización de simple entretenimiento infantil o juvenil. A través de sus temas de amistad, coraje, y la lucha contra la injusticia, ha establecido un profundo vínculo emocional con personas de todas las edades. Además, el Mundo Mágico se ha expandido más allá de los libros y películas, incluyendo parques temáticos, obras de teatro y una vasta comunidad online donde los fans pueden interactuar y compartir su amor por este universo.

Este debate entre Cave y Margolyes resalta una división de opiniones sobre cómo los adultos se relacionan con las historias que los marcaron durante su infancia o adolescencia. No obstante, la duradera popularidad de Harry Potter y el desarrollo de nuevos proyectos como la serie de televisión en Max demuestran que, para muchos, el mundo de hechizos, magia y aventuras creado por J.K. Rowling sigue tan relevante y encantador como siempre. En última instancia, la saga de Harry Potter sobrepasa las barreras generacionales, uniendo a fans de distintas edades en torno a una historia que es, en sí misma, atemporal.