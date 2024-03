Una joven que vive en EEUU explica las cosas más curiosas que le han dicho por ser española

Sandra (@aquisandrax) explica en TikTok las cosas que le han dicho en Estados Unidos por ser española

En los últimos años, TikTok se ha convertido en una plataforma en la que muchas personas migrantes comparten sus experiencias. La red social china está llena de vídeos en los que usuarios de todas partes del mundo que viven en el extranjero comparten lo más llamativo o diferente que han visto respecto a su país de origen.

Uno de los videos más repetidos en esta aplicación es encontrar los numerosos estereotipos a los que recurren los personales locales de ese país para referirse a las personas migrantes que se han mudado allí. Esto es lo que le ha ocurrido a Sandra, una joven española que actualmente vive en Miami, Florida, que a través de su cuenta de TikTok (@aquisandrax) ha compartido los estereotipos más comunes con los que se han referido a ella.

El estereotipo que más ha desmentido: España no está en Latinoamérica

Uno de los tópicos, que según asegura, más caen los estadounidenses, es pensar que España está en Latinoamérica. Por ello, les suele chocar que alguien como ella, rubia y de ojos azules, sea de nuestro país, aunque para los estadounidenses nuestro país forma parte de la parte sur del continente americano. “¿Cómo vas a ser española si en Latinoamérica no hay gente rubia con ojos azules?”, cuenta en el vídeo.

Sobre el idioma, la usuaria cuenta que al español lo denominan “mexicano”, pero que una vez que ha especificado que el continente en el que se encuentra es Europa, ha tenido que remarcar que en España no se habla francés pese a su proximidad con Francia: “¿Entonces en España, como es Europa, habláis francés, no? “, dice.

La comida es otro de los puntos sobre el que más le han preguntado. Al igual que algunas personas han confundido España con México, le han preguntado por comida típica “aparte de los tacos”, algo que no pertenece a la gastronomía española. ¿”Aparte de tacos, qué más se come en España?, pregunta con ironía en el vídeo.

De la misma manera, Sandra explica que se refieren a Estados Unidos como “el primer mundo”, y le han hablado del McDonald’s, la mítica franquicia de hamburguesas, como si no existiera en España: " ¿Y cómo te sientes ahora que has llegado al primer mundo? Me imagino que te sorprenderá ver tantos coches por la calle y allí coméis hamburguesas. Es que te vamos a llevar al McDonald’s y vas a alucinar”, cuenta en el vídeo que acumula más de 350 mil ‘me gustas’ en TikTok.

Por último, añade que otra de las preguntas más recurrentes que no le hacen es sobre el tópico de los toros que caracteriza a España: “¿No te da miedo que haya toros sueltos por las calles?”, cuenta que le han preguntado alguna vez

Finalmente, después de cinco años viviendo en el estado de Oklahoma, Sandra explica que decidió mudarse a Miami, buscando una comunidad más familiarizada con la cultura general y menos propensa a asumir automáticamente que era mexicana por ser “spanish”.