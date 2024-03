El Parlament de Cataluña tumba los presupuestos y deja la legislatura de Aragonès en el limbo

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, durante una sesión de control al Govern. (David Zorrakino - Europa Press)

El Pleno del Parlament de Cataluña ha rechazado este miércoles tramitar el proyecto de los Presupuestos de la Generalitat para este 2024. Las enmiendas presentadas han sido rechazadas por JxCat, Vox, la CUP, En Comú Podem, Cs y PPC y la votación ha acabado con 68 votos a favor y 67 en contra, y sólo han recibido el apoyo de ERC y PSC-Units.

Ha sido por la falta de un voto lo que ha impedido que los presupuestos superen el primer trámite al quedar aprobadas las enmiendas a la totalidad. En los últimos días, las miradas estaban puestas en En Comú Podem, cuyo no al proyecto del Hard Rock imposibilitaba sumar la mayoría necesaria de los 68 votos para alcanzar la mayoría. Como ha avanzado EFE, esto deja al Govern de Pere Aragonés con los comunes en el limbo. Por ello, el presidente del grupo de JxCat, Albert Batet, ha motivado a Aragonès a adelantar las elecciones catalanas si no presenta “una propuesta clara de presupuestos”.

El Hard Rock paraliza los presupuestos

El proyecto Hard Rock Entertainment World ha sido el principal detonante por el que no se han aprobado los presupuestos del Govern. El grupo liderado por Jéssica Albiach insiste en su petición de paralizar este macroproyecto que lleva en espera más de una década. Para entonces, en el año 2012, se promocionó como un macroyecto que promovería el turismo y crearía más de 2.000 puestos de trabajo con casinos, hoteles y salas de conciertos.

No obstante, los comunes han votado en contra. El Ejecutivo catalán ha aceptado estudiar una prórroga de los macroproyectos que consumen más de 100 litros de agua por persona y día mientras haya sequía, tal y como recogía una propuesta de resolución de los comuns aprobada por el Parlament. Sin embargo, los de Albiach han subrayado que no afectaría al Hard Rock porque el Camp de Tarragona no está en emergencia por sequía.

La líder de los Comuns en el Parlament ha sostenido que el proyecto del Hard Rock no depende del Parlament, sino del Govern, ya que fue el gobierno de Aragonés quien firmó con el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) tres acuerdos en infraestructuras: el impulso de la autovía B-40, la ampliación del Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat y el Hard Rock.

Pere Aragonés convoca una reunión urgente extraordinaria

A lo largo de toda la mañana, diputados de los diferentes grupos parlamentarios han barajado la posibilidad de que el president, adelantase las elecciones, que en para entonces previstas para febrero de 2025. Sin embargo, fuentes de la Generalitat han asegurado a EFE que han evitado descartar esta opción, ya que no querían comentar “futuribles”.

Tras la negativa de la tramitación de los presupuestos, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha convocado este mismo miércoles un Consell Executiu extraordinario para retirar el proyecto de ley de acompañamiento de los presupuestos.

* Con información de EFE