Juicio a Dani Alves en directo: la declaración de Joana Sanz y última hora de la vista por agresión sexual en Barcelona

Declara Joana Sanz, mujer de Alves

Joana Sanz, mujer de Dani Alves, declara este martes como testigo en el juicio. Su papel estos meses atrás, desde que se conocieron los hechos hasta el día de hoy, puede calificarse como una montaña rusa. Es así porque la modelo canaria comenzó defendiéndolo (“yo he visto muchas veces como mujeres se acercan al reservado, atrevidas, a intentar algo con mi marido en mi cara. Si lo hacen en mi presencia, no me quiero imaginar cuando yo no estoy. Yo sé quién es”) y al poco, pasó a borrar todas sus fotos de o con él, exhibiendo que ya no quería tener nada que ver con él una vez sabidos los hechos de los que era acusado, pero principalmente, al parecer, por haberle sido infiel.