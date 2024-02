Inés Hernand: “No lo hice bien con el tema de los sueldos. Se me ha amnistiado mucho desde TVE”

Inés Hernand, en 'Las tres puertas'. (RTVE)

Que Inés Hernand es un verso suelto en RTVE es algo que la presentadora demuestra en cada una de sus intervenciones. En una de las más recientes, durante una rueda de prensa del Benidorm Fest, no dudó en desmarcarse de la posición de la cadena y criticar abiertamente la invasión de Israel en Gaza y su participación en Eurovisión. Minutos después, la cómica charló con los medios y habló sobre su relación con la Corporación, sus polémicas y su trabajo en el certamen preeurovisivo.

Sobre si su libertad para expresar opiniones discrepantes le ha jugado malas pasadas en su relación laboral con la cadena pública, Inés confiesa que “la realidad es que no”. “Yo cada vez voy afinando un poquito más el ojo y el foro para poder leer un poco mejor la sala de forma tal que sé hasta dónde está el punto de tensar”, comenta a Infobae España.

Así, considera que desde RTVE “están comprando bastante el paquete general”. No obstante, cree que la situación sería muy distinta si cambiase el color político del Ejecutivo: “Me imagino que si hubiese un cambio de gobierno, no querrían contar conmigo con la misma frecuencia”, expresa. A pesar de ello, Inés considera que “hay que defender las opiniones y el criterio de uno como profesional, porque tú como individuo puedes tener un criterio propio que también comparte mucha gente, al igual que lo comparten con Pablo Motos o con Ana Rosa Quintana”.

Pero en su compromiso con la libre expresión también entra la autocrítica y reconocer los errores cuando los hay. Uno de ellos considera que fue cargar abiertamente contra la cadena tras publicarse los sueldos de los presentadores de la segunda edición del Benidorm Fest, momento en que descubrió que había cobrado 10.000 euros menos que su compañero, Rodrigo Vázquez.

“No me han dado nunca ningún toque, ni siquiera por los tuits que vinieron después respecto de los pagos. Lo que pasa es que, obviamente, tú también sabes dónde están tus líneas de prudencia o no. Yo ahí a lo mejor no lo hice bien y, aunque no me digan ‘estás castigada’, pues estás castigada, pero creo que verdaderamente se me ha amnistiado mucho desde Televisión Española”, reflexiona la humorista.

Además, Inés confiesa que en los últimos meses ha reflexionado mucho con respecto “a los pagos y a la vida en general”. El motivo no es otro que el accidente por el que su compañera y amiga, Nerea Pérez de las Heras, ha perdido una pierna. Por este motivo, asegura que se siente “muy bien remunerada” y una privilegiada con respecto a otros sectores de la sociedad.

“Tengo un iPhone y soy de izquierdas”

Inés Hernand, en la alfombra naranja del Benidorm Fest 2024. (RTVE)

Pese a que este año no forma parte del plantel de presentadores de las galas del Benidorm Fest, sí está en las retransmisiones previas junto a Jordi Cruz, así como en el ‘post’ con Aitor Albizua. Preguntada sobre si considera esto como un ‘castigo’ por su conducta, es tajante: “Yo lo interpreto como que me consideran una profesional de las que quiere estar en un medio plazo. En un medio plazo, a un profesional de la comunicación le van a poner en muchas tesituras muy distintas, que no son mejores o peores. Me parece como desprestigiar a Aitor y al equipo de que está con Aitor o al de Jordi para el digital”.

“Estoy muy contenta de que sigan contando conmigo, que eso es con lo que me quedo en esta tercera edición del Benidorm Fest, que he sido la única que ha ido sobreviviendo”, bromea. Además, considera que el espacio que ocupa ahora es su lugar natural y le da más margen para ser ella misma: “Un prime time está más encorsetado, por supuesto, aparte que las intervenciones que tiene una gala son superreducidas”.

Inés Hernand, junto a Aitor Albizua en el Benidorm Fest 2024. (RTVE)

Finalmente, Inés responde a las críticas que ha recibido recientemente por cargar contra la llegada de la F1 a Madrid pese a haber estado en el GP de España en Montmeló: “También tengo un iPhone y soy una persona de izquierdas. ¿Qué quieres que te diga? Vivo en el capitalismo”, asevera. Y agrega: “He estado viendo la Fórmula 1 en Montmeló que es un circuito construido desde hace años. Es distinto que en mi ciudad se vayan a hacer inversiones públicas y se vayan a generar espacios para una cosa, cuando hay unas carencias como las que hay en Madrid”.

A ese respecto, Hernand cita algunas de las deficiencias que sufre la sanidad madrileña: “Ahora mismo ha dimitido en bloque la unidad de pediatría de La Paz, no hay anestesistas en el 12 de Octubre, siete plantas están cerradas… Pues hombre, anunciar esto como si fuese uno de los grandes logros, por mucho turismo que vaya a traer, en realidad es una pequeña y simpática putada”, zanja.