Montero no quería “humillar” a Tellado y se disculpa por aludir a su pelo: “Hay algunos que tienen la piel muy fina”

El pelo de Miguel Tellado fue noticia el pasado fin de semana a raíz de un comentario de María Jesús Montero, que este miércoles se ha disculpado por hacer alusiones al físico en una contienda que debiera ser meramente política. “No quería provocar ningún tipo de humillación”, ha asegurado en La mirada crítica, en Telecinco.

Participaba el sábado la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Hacienda en la convención del PSOE en A Coruña cuando quiso referirse al portavoz del PP, pero no recordaba su nombre: “Hace rato escuchaba unas declaraciones de... Este hombre que habéis mandado para Madrid, el de las gafas... Bueno, los dos tienen gafas (en referencia a Alberto Núñez Feijóo). El que tiene menos pelo, Miguel Tellado”. Tras decir esto, los asistentes aplaudieron.

Tellado respondió en la red social X: “Para referirse a mí, la número dos de Pedro Sánchez incide en que soy calvo y llevo gafas. ¿Qué pasaría si se me ocurriera describir a una diputada del PSOE por su aspecto físico? Por su peinado, su vestimenta...”. Para el popular, “el sanchismo es esto” y “no tienen límites”.

Horas más tarde, el domingo, en la Interparlamentaria del PP en Ourense, el portavoz se defendió: “Comentarios como los que ella ha hecho, de reírse de la gente, causan un daño en mucha gente y su actitud ha sido francamente infantil. Para desacreditar a alguien no hace falta referirse a su público. (...) No se puede juzgar a nadie por su aspecto personal”, opinó. “Yo creo que lo que le preocupa es que no tenemos pelos en la lengua y que somos una oposición fuerte”, zanjó el dirigente.

“La campaña de la fruta”

Este miércoles, Montero ha insistido en que no tenía voluntad de provocar “ningún tipo de ofensa, humillación y malestar”, y que evitará realizar en adelante este tipo de comentarios. Pero la vicepresidenta no ha terminado ahí y ha criticado que “hay algunos que tienen la piel muy fina”, recordando que el presidente del Gobierno sufrió en Navidad “una campaña de la fruta” (en alusión al “hijo de puta” que le dedicó Isabel Díaz Ayuso en el Congreso de los Diputados) por la que nadie se ha disculpado.

También se ha referido Montero a las palabras este martes de Esteban González Pons, que afirmó que “el Tribunal Constitucional es el cáncer del Estado de derecho”, palabras por las que más tarde salió a disculparse con las personas que sufren esta enfermedad. Para Montero, se trata de una “gravísima impugnación de las instituciones del Estado” y “un ataque sin precedente a lo que supone nuestra arquitectura democrática”.

También ha respondido Montero por la ley de amnistía y al acuerdo entre el PSOE, Junts y ERC de ampliar el paraguas de la futura norma con el objetivo de garantizar la vuelta a España y el perdón de los delitos de terrorismo que un juez atribuye a Carles Puigdemont y a Marta Rovira por el caso Tsunami. La vicepresidenta ha querido puntualizar que ha sido una modificación técnica pactada con todos los grupos que impulsaron este proyecto de ley y ha asegurado que la voluntad del legislador es la de que quede excluido de ser “amnistiables” delitos de terrorismo que supongan una violación muy grave de los derechos humanos.

(Con información de Europa Press)