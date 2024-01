Los postres favoritos de Eva Arguiñano, Paco Roncero y Damián Betular llegan a televisión: “Si no te gusta la disciplina no serás buen pastelero, solo pastelero”

Paco Roncero, Damián Betular y Eva Arguiñano, jurado de Bake Off: Famosos al horno

La cocina sigue triunfando en prime time. RTVE ha decidido apostar sus jueves a Bake Off, un talent de cocina en el que sus concursantes deben demostrar sus habilidades preparando postres de gran nivel. Rocío Carrasco, Terelu Campos, Ana Boyer, Toñi y Encarna Salazar (Azúcar Moreno), Alba Carrillo, Yolanda Ramos, Manolo Sarriá, Julio Iglesias Jr, Julio Salinas, Patxi Salinas, Pablo Puyol, Blas Cantó y Marc Clotet son los catorce famosos que se enfrentarán, por primera vez, a una batidora y una espátula para crear los postres más deliciosos del recetario español e internacional.

Bake off: famosos al horno, que se podrá disfrutar en La 1 cada jueves a las 22:50 horas, está basado en el formato original The Great British Bake Off de Love Productions y distribuido por BBC Studios que ya se ha producido con éxito en más de 30 países de todo el mundo como Reino Unido, Alemania, Francia, Italia o Australia. En esta nueva edición en España, Paula Vázquez será la encargada de presentar este nuevo reality culinario, en el que catorce famosos lucharán por consagrarse como el mejor pastelero o pastelera de toda España. El ganador se llevará un premio que donarán a la ONG de su elección.

En cada uno de los episodios, los aspirantes tendrán que superar dos retos culinarios, creando elaboraciones dulces que se someterán al juicio del jurado. Los retos cambiarán de programa en programa, y variarán desde reinterpretar clásicos hasta crear sorprendentes emplatados o cocinar una reserva sorpresa. Para todo ello, este equipo de aprendices contarán con los mejores maestros imaginables: Eva Arguiñano, Paco Roncero y Damián Betular.

Jurados que repiten y toda una vida en la ‘tele’

No es la primera vez que el cocinero argentino Damián Betular debuta en un programa de televisión gastronómico, pues ha participado como juez en la versión argentina de MasterChef Celebrity y Bake Off, donde sacó a relucir sus conocimientos y enseñanzas. Tampoco esto es nuevo para Roncero. Además de su trabajo al mando de su restaurante homónimo, con dos estrellas Michelin, Paco Roncero ha sido jurado en el reality MasterChef Colombia y también en el programa Top Chef España, así como la versión colombiana de Bake Off Celebrity. Por su parte, Eva debuta por primera vez como jurado en esta nueva aventura. Sin embargo, y, como bien afirma Roncero en una conversación con Infobae España, “Eva no lo había hecho, pero tiene más tele que todos nosotros juntos”.

Sobre ser un buen pastelero, un buen cocinero, los tres saben mucho. Aunque es complicado definir, explican, lo que significa hacer bien el trabajo de repostería, cada uno de ellos tiene claras las características imprescindibles con las que hay que contar. Betular considera que, al ser la repostería “un trabajo constante y con el que te puedes frustrar muy rápido”, es imprescindible contar con una buena disciplina y constancia, así como de un buen clima de trabajo a tu alrededor. Para Eva, el “orden, organización y disciplina” son el primer paso para el éxito. Paco es más sencillo, aunque sin duda más emotivo. “Que te guste. Si no te gusta mucho la disciplina no llegarás a ser un buen pastelero, solo un pastelero”, remataba el chef.

Otro concurso de cocina que nos mete el postre en casa

En los últimos años, han crecido en la televisión española los concursos de cocina en los que reality y gastronomía se unen en uno solo. Muy distintos son estos programas de aquellos que reinaban en las parrillas de hace una década, cuando los cocineros se ponían ante la cámara para mostrar el paso a paso de sus recetas más deliciosas. En definitiva, ya sea como entretenimiento o como enseñanza, la cocina ha entrado a nuestras casas a través de nuestros televisores.

Esto es una buena noticia para los tres miembros del jurado, que agradecen que, así, todos conozcamos un poco más sobre un oficio tan bello. “En la pandemia mucha gente se animó a cocinar en casa y para esto los programas son muy didácticos, ayudan mucho a despejar la mente y, más allá de que sea un show de televisión, con ellos la gente se da cuenta de que les gusta este oficio, que también lo pueden hacer en casa”, asegura Damián. Por su parte, Eva asegura darle mucho valor al entretenimiento, más allá del mundo de la cocina. “Para mí es importante que alguien esté una hora o media hora delante de un monitor y que tenga una sonrisa en la cara, viendo a gente que no es profesional darlo todo”.

Paco Roncero considera que lo más relevante de estos proyectos es que “meten la cocina, o en este caso la pastelería en casa, en el hogar de los espectadores. Y al final todo eso también hace que se valore y que la gente conozca mucho mejor tu trabajo y esfuerzo, lo que supone para nosotros”.

Eva Arguiñano junto a su hermano, Karlos Arguiñano, y su sobrino, Joseba Arguiñano (Cocina Abierta)

Siempre hay hueco para el postre

Sobre sus postres favoritos, esos que ellos siempre eligen cuando tienen antojo de dulce, los tres jueces tienen claras sus preferencias. En el caso de Eva, una cocinera cuya vida ha girado en torno al mundo de lo dulce, el postre siempre tiene cabida, aunque varía según el momento. “La repostería depende de los momentos, de si es para después de una comida o si es cuando vuelves a casa después de una juerga o si es a media tarde. Creo que el postre tiene cabida, como el pan, en cualquier momento del día. Pero es que hay muchísima variedad. A media noche que vengo de casa después de estar con amigos y que hace horas que he cenado, me puede apetecer un arroz con leche, pero para después de comer el postre siempre tiene que tener fruta, algo fresco, algo ligero o un batido, un granizado de maracuyá...”.

Damián es más escueto y nos habla de uno de los postres españoles que le han conquistado desde su llegada. “La tarta de queso de acá de este país me parece fascinante en todas sus versiones”, asegura el cocinero argentino, que confiesa haber probado una tarta de queso en casi cualquier sitio al que ha ido a comer en territorio español. Sobre sus últimas obsesiones dulces, Paco Roncero nos habla de las últimas creaciones que coronan el menú degustación en su restaurante. “En un restaurante el postre es el último recuerdo que se lleva al cliente. Y es verdad que hay veces que uno se olvida de esto y lo deja olvidado. En mi caso no, en mi caso es tan importante la parte dulce como la salada y, de hecho, en mi menú de degustación terminas con cinco postres, lo que quiere decir que le damos mucha, mucha importancia”, explica el chef madrileño.

“Ahora estamos haciendo varios postres dedicados un poco a las verduras y hay dos que me fascinan. Uno es uno que hacemos a base de coliflor y avellanas y otro que hacemos de remolacha y ajo negro”, explica Roncero. Eva confiesa haber quedado prendada de estos sabores, que, quién sabe, podrían protagonizar algunos de los retos que estos catorce concursantes tendrán que sobrepasar en las próximas semanas.