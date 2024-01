Del posible penalti a Azpilicueta al gol del Lugo: la jugada en la que el Atlético echó de menos el VAR en Copa del Rey

El defensa turco del Atlético de Madrid Çaglar Söyüncü reacciona ante el Lugo durante el partido de dieciseisavos de final de la Copa del Rey (EFE).

Aún duele en el Atlético de Madrid el cruel desenlace de su última derrota ante el Girona. Iván Martín en el tiempo añadido desniveló un partido que los de Simeone llegaron a ir perdiendo 3-1. Las consecuencias del traspié enseguida se palparon en la tabla, fuera de los puestos de Champions y a diez puntos de la cabeza del campeonato, y en la planificación de los objetivos, centrando los esfuerzos en la Supercopa de España y los dos torneos del K.O: Champions y Copa del Rey. En el que comprende las fronteras nacionales, los rojiblancos viajaron al norte de España para enfrentarse al Lugo. Recién descendido a Primera Federación que comenzó el año con derrota, ante el filial del Celta, en el partido que supuso el estreno del portugués Paulo Alves en el banquillo del Anxo Carro.

El partido era trascendental. Simeone lo sabía, al alinear un once titular sin novedades, y los jugadores, conscientes de la magnitud, lo reflejaron desde el inicio con el gol de Correa tras una gran jugada combinativa entre Saúl y Javi Galán. Los colchoneros fueron poco a poco relajándose y el Lugo se encargó de recordar que su presencia no era testimonial. Tuvieron más la posesión y llegaban a zonas de peligro con mayor asiduidad. La sucesión de saques de esquina metió el miedo en el cuerpo al Atlético e hizo despertar definitivamente a los gallegos, que empataron tras un gran gol de Antonetti.

Sólo contra el mundo.



La pelea, la gana y la clava donde más le duele a Oblak.



𝐀𝐧𝐭𝐨𝐧𝐞𝐭𝐭𝐢 desata la locura en el Anxo Carro. @CDeportivoLugo#LaCopaMola pic.twitter.com/P77PTjBeMS — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) January 6, 2024

El murciano, nacionalizado puertorriqueño, recibió el pase largo de su portero, aguantó el cuerpo con Giménez y dejó sentado a Soyuncu antes de ajustar el disparo a la cepa del poste. El gol, golazo, vino precedido a una polémica de esas que rellena tertulias y que, de no ser por el doblete de Memphis Depay, hubiera podido complicar el pase a octavos del Atlético. El portero Tabuaço jugó la pelota con los pies en el área, Azpilicueta se la robó, y luso salió con la plancha sobre el lateral de los colchoneros para intentar recuperar el balón.

La Copa, sin VAR hasta cuartos

González Fuertes no consideró que fuera infracción y el Lugo golpeó al contragolpe por mediación de Leandro Antonetti. Un gran gol, pero los rojiblancos pidieron un penalti previo en el tanto. De hecho el colegiado González González se marchó al descanso conversando con Azpilicueta que le estuvo explicando cómo sucedió la jugada. Una jugada que pasó del posible 0-2 al 1-1.

No está previsto el uso de la tecnología del VAR en las primeras rondas coperas. En las temporadas anteriores se empezó a utilizar el VAR en octavos de final, una ronda en la que previsiblemente hay ya muy pocos equipos que no jueguen en Primera RFEF, Segunda o Primera División y que no tengan instalado este sistema tecnológico.

