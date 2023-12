Victoria Federica retoma la tradición familiar para Nochevieja olvidada por la casa real

Victoria Federica en los Latin Grammy 2023 celebrados en Sevilla, Andalucía (España) (Rocío Ruz / Europa Press)

El año 2023 está a punto de finalizar y, para estas fechas, son muchas las celebridades que optan por dar la bienvenida al 2024 fuera de su hogar. Uno de los casos es Victoria Federica, quien despedirá el año en un lugar cargado de significado para la familia real.

La hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar recuperará una de las tradiciones olvidadas por los miembros de la casa real, pues pasará la Nochevieja en la estación de esquí de Baqueira Beret junto a un grupo de amigos. Este lugar solía ser uno de los destinos favoritos de los monarcas para despedir el año y comenzar el nuevo. Sin embargo, con el paso del tiempo han dejado de acudir a este sitio.

La colabora del espacio Y ahora Sonsoles ha sido quien ha desvelado el destino elegido por la hermana de Froilán para comerse las uvas. La estación de esquí de Baqueira Beret es uno de los puntos referentes a nivel internacional y, normalmente, para estas fechas suelen acudir muchas personas. Así, no es de extrañar que la sobrina de Felipe VI se encuentre con algún rostro conocido durante su estancia en Lérida.

Victoria Federica en una imagen de archivo (Europa Press)

No es la primera vez que la influencer elige las famosas pistas de esquí para comenzar el año. En 2022 también dijo pasó la Nochevieja en el Pirineo catalán y, por lo tanto, este sería su segundo año consecutivo.

En cierto modo, parece ser que Victoria Federica ha retomado la tradición que solían tener los royals y, en concreto, sus abuelos. La reina Sofía y el rey Emérito Juan Carlos I acostumbraban a comerse las uvas en la estación de esquí tras haber disfrutado de la cena de Nochebuena en la Zarzuela.

Durante años, La Pleta de Baqueira fue uno de sus destinos preferidos de los monarcas, donde podían desconectar y renovar sus energías. La presencia de la familia real en la estación leridana provocó que una gran afluencia de personas quisieran practicar este tipo de deportes y, a la vez, codearse con los reyes.

Debido a esto, la estación de esquí decidió cederle uno de los chalets de la urbanización La Pleta a la casa real para que pudieran hacer uso de él cuando estos considerasen necesario. En los últimos años, los royals no solo visitaban este destino para las fiestas navideñas, sino también durante su periodo vacacional. No obstante, con el paso del tiempo este destino ya no es habitual en sus agendas, rompiendo así con la tradición que había iniciado Juan Carlos.

La última vez que estuvieron allí fue en marzo de 2019, cuando el rey Felipe VI disfrutó de una jordana en las pistas de esquí junto a su amigo y primo Beltrán Gómez Acebo. Desde entonces, los reyes han elegido otros destinos para practicar este deporte de invierno, como es la estación de esquí de Astún, situada en la provincia de Huesca.