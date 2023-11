Manifestaciones del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en directo | Ana Redondo apela a la “unidad” del feminismo porque dividirse es una “baza” para “Vox y la derecha”

Radiografía de la violencia de género en las relaciones entre adolescentes: “Nos encontramos amenazas, insultos y conductas que afectan al desarrollo y la vida diaria” “No sale con sus amigas de siempre, cada vez que tiene una conversación con su novio está malhumorada y triste, cambia su manera de vestir y de comportarse, y no está segura de nada de lo que hace”, detalla una experta

Una joven porta un megáfono durante la concentración con motivo de la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, a 25 de noviembre de 2022 en Sevilla. (Joaquin Corchero / Europa Press)

Hay un 23,1% de chicos jóvenes que cree que la violencia de género “no existe o es un invento ideológico”, según los datos del Barómetro Juventud y Género 2023. Aunque decidan no verlo o no creerlo, el porcentaje de jóvenes entre 14 y 29 años que declara haber sufrido experiencias directas de violencia en sus relaciones de pareja siguen siendo muy alta. Solo 40% de las mujeres de las jóvenes dice no haber vivido alguna situación de violencia.