Unos padres le cobran el alquiler a su hija por vivir en su casa con 18 años: “Le enseña una buena lección”

Cody y Erika Archie quieren que su hija pague un alquiler (@Bar7Ranch/X)

Las redes sociales han creado un nuevo espacio para que los padres compartan experiencias y consejos educativos. Este ha sido el caso de una pareja, que ha querido escuchar opiniones de otros en su misma situación para saber si estaban siendo demasiado estrictos. “¿Hacéis que vuestros hijos graduados del instituto paguen alquiler en vuestra casa?”, preguntan nada más empezar el vídeo.

El matrimonio conformado por Cody y Erika Archie dirige la cuenta de TikTok Bar 7 Ranch (@bar7ranch). Residentes del estado de Texas, en Estados Unidos, cuentan en sus vídeos aspectos de su día a día, que pasan viviendo en su rancho. Dan consejos de decoración, seguridad y hablan de su vida familiar y de pareja.

Te puede interesar: Una oferta laboral indignó a los españoles en las redes sociales: “¿Los jóvenes no quieren trabajar?”

Los dos texanos piden opiniones a otros padres porque quieren saber si están siendo demasiado agresivos con su hija. “¿Qué opináis de cobrarle a vuestros hijos adultos un alquiler?”, preguntan a sus seguidores. Y es que la joven, que ya ha cumplido los 18 años, acaba de graduarse del instituto, lo que ha hecho que sus progenitores le pidan pagar un alquiler para continuar viviendo en el nido familiar. “Se lo llevo diciendo un par de meses: ‘Oye, el 1 de junio tienes que pagar alquiler si vas a seguir viviendo aquí'”, asegura Cody. La madre, en cambio, comenta que quizá fue “un poco duro” con su hija al decirle las cosas de ese modo.

Ambos han decidido que lo que debe pagar la recién graduada son 200 dólares al mes, es decir, 183,40 euros. “Es bastante barato para vivir como una larva en casa de tus padres”, comenta Cody. Su mujer reflexiona que es un pago justo porque “es menos de lo que gasta en comida” la joven. Sin embargo, él le recuerda la otra parte del trato: “Bueno, son 300 dólares si quiere comer aquí. 300 al mes si quiere comer de nuestro frigorífico, 200 si hace su propia compra”.

La joven, por tanto, debe pagar 275,09 euros mensuales si desea seguir residiendo en la que siempre ha sido su casa. Podría ahorrarse el dinero extra, claro, si decide hacer su propia compra. “Creemos que les enseña una buena lección en pagar facturas”, reflexiona Erica.

Te puede interesar: Aitana estalla por la difusión de una fotografía suya manipulada: “Me hicieron bullying en el colegio por eso”

“Nadie dijo que fuésemos a estar aquí para ayudar a nuestros hijos siempre”

Los comentarios muestran opiniones divididas, pero parece que nadie quiere pasar al siguiente vídeo sin haber comentado primero: más de 7.000 personas han querido expresar qué les parece esta situación.

“Es un no rotundo por mi parte... Sé que es raro, pero siempre ayudaré a mis hijos”, comenta una de las usuarias de TikTok. La pareja contesta clara: “Nadie dijo que fuésemos a estar aquí para ayudar a nuestros hijos siempre”. Otros aplauden su decisión: “Se llama ser adulto. Yo hice lo mismo con mi hija y me da igual a quien no le guste”, escribe alguien en apoyo a los texanos.

Algunos optan por un camino que beneficie a todos: piden que, si le cobran un alquiler, que guarden ese dinero y se lo den cuando se vaya de casa. Ante las críticas de muchos, que les acusan de pasarse de estrictos o piensan que la muchacha jamás se irá de casa, los padres informan que su hija ya se ha mudado.