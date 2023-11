Piqué vuelve a menospreciar al Real Madrid: “La última Champions que ganaron fue un milagro, nadie la recordará”

El exjugador del Barcelona y presidente de la Kings League, Gerard Piqué, en una foto de archivo (EFE).

Cada vez que Gerard Piqué tiene un micrófono delante no deja indiferente a nadie. Referirse al exjugador azulgrana siempre ha significado hacerlo de alguien sin pelos en la lengua y es algo que el catalán volvió a demostrar en una amplia entrevista con RAC1. No se cortó al hacer mención a varios temas. Uno de ellos fue el Real Madrid y el reciente conflicto entre blaugranas y madridistas tras lo sucedido en el caso Negreira, los insultos a Vinícius del actual vicepresidente culé, Miquel Camps, y la ausencia de Florentino Pérez en el palco de Montjuic durante el Clásico que se llevaron los de Ancelotti.

“Estamos en un país donde hay más gente del Madrid que del Barça. El Madrid es el de la capital, siempre seremos los que estamos a un lado y tratamos de molestar. No hay que entrar en estas guerras y hacer nuestro camino, que va muy ligado al de ellos por la rivalidad, pero trataría centrarme en quiénes somos”, afirmó el exfutbolista y presidente de la Kings League.

Sobre el actual bache que está atravesando el Barça y su comparativa con los blancos, Piqué quiso lanzar un dardo: “El Madrid actual es más de lo mismo. Transmite poco, pero sacan resultados y en febrero estarán vivos en todas competiciones. Y en la Champions ya veremos. Cuando nosotros ganamos, somos recordados por siempre, cuando ganan ellos, es una más. La última fue un milagro porque fueron inferiores en cada eliminatoria y no la recordará nadie”.

Bache de resultados del Barça y caso Negreira

Sobre el Barcelona afirmó que “necesita paciencia, como en cualquier proyecto. En el Andorra llevamos cinco derrotas seguidas y no echaré al entrenador. Mientras haya soluciones hay que tener paciencia. Sé que aquí hay que ganar cada día, pero Xavi es de la casa, la conoce, ha mamado el club y es la personal ideal para dirigir el Barça. Necesitamos ganar y jugar bien y cuando las sensaciones no son tan buenas llegan los nervios y las críticas. El nivel de exigencia es muy alto y es como debe ser. Pero cuando estás dentro, te acostumbras. En Madrid estarían encantados con un triunfo como el de San Sebastián, pero nosotros, no. Eso da una presión extra a los jugadores”.

El exdefensa del Barcelona, ahora metido a empresario a plena jornada, reconoció que no ha vuelto a hablar con Xavi desde que se retiró, pero que “echo de menos la competición y el ambiente del vestuario. Hace un año que no hago deporte porque hacer deporte por hacerlo y sin competir no me va. Pero creo que hice bien y no volvería. Estoy contento de mi carrera y tomé la decisión adecuada. Voy viendo partidos, El Clásico lo veo, el de ayer no lo vi, que estaba de viaje . También veo los partidos del Andorra. Los que no veo son los del Real Madrid, que antes lo veía todos”.

Asimismo, acerca del caso Negreira y los pagos sistemáticos del Barça al que fuera vicepresidente del CTA, Gerard Piqué también quiso compartir su opinión: “Es complicado dar explicaciones en mitad de un proceso. Estoy seguro de que se darán explicaciones. Eso sí, es acojonante que puedan decir que ganamos por los árbitros. Fuimos infinitamente superiores, ganábamos de paliza y se está tergiversando la historia”.