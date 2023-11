Las grandes empresas que salieron de Cataluña tras el 1-O no se plantean regresar pese al acuerdo de PSOE y Junts

FOTO DE ARCHIVO. La sede del banco Sabadell, en Barcelona, España. 5 de octubre de 2017. REUTERS/Yves Herman

Las principales empresas que salieron de Cataluña tras el desafío independentista de 2017 no se plantean por el momento el regreso, una vez conocido el acuerdo político entre PSOE y Junts que allana el camino a la investidura de Pedro Sánchez y por el que se pretende promover el retorno de estas empresas a la Comunidad Autónoma, informaron a Europa Press en fuentes empresariales.

El acuerdo sellado entre ambos partidos recoge que “se abordarán los elementos esenciales de un plan para facilitar y promover el regreso a Cataluña de la sede social de las empresas que cambiaron su ubicación a otros territorios en los últimos años”. La crisis política, institucional y social a que dio lugar el procés provocó en las primeras semanas de octubre de 2017 la salida de Cataluña de cientos de empresas, que se prolongó en los meses y años posteriores, sumando varios miles desde entonces.

En total, desde octubre de 2017 hasta julio de 2023 un total de 7.743 compañías con sede social en Cataluña la trasladaron a otro lugar, según datos ofrecidos por Informa D&B. A nivel global, en este mismo período se han contabilizado 31.409 modificaciones de sedes de compañías en España, por lo que las salidas de Cataluña representarían el 24,6% del total.

En concreto, solo entre octubre y diciembre de 2017, un total de 1.298 compañías salieron de Cataluña, del total de 2.175 empresas que dejaron su comunidad autónoma en esos tres meses. Esta cifra se ha ido reduciendo progresivamente, pues durante 2018 Informa D&B contabilizó 2.462 casos en los que una corporación se fue fuera de Cataluña; en 2019, 849; en 2020, otros 849; en 2021, 935 cambios; en 2022, 845 y en los dos primeros trimestres de este año 505 casos más.

Entre las compañías que emprendieron la fuga por el procés figuran algunas de las principales empresas y entidades del país, como CaixaBank, la Fundación ‘La Caixa’, Banco Sabadell o Naturgy, que trasladaron sus sedes a Valencia, Palma de Mallorca, Alicante y Madrid, respectivamente. Su marcha, además de un varapalo a las tesis independentistas, supuso un mazazo a la economía catalana.

Pero también salieron otras empresas de gran dimensión como Abertis, SegurCaixa, VidaCaixa, Applus+, Cellnex, Colonial, Catalana Occidente, Cementos Molins, Codorniu, Hotusa, o Grupo Planeta, entre otras, además de firmas extranjeras como Bimbo, Allianz, Axa o Zurich.

La mayoría de las empresas ha optado por no hacer comentarios ante el nuevo escenario que abre el pacto entre PSOE y Junts y que facilita la investidura a Pedro Sánchez, si bien algunas, que prefieren no ser citadas expresamente, aducen que aún no se dan las circunstancias para el retorno de su sede a Cataluña, algo que solo se produciría “cuando se disipe cualquier tipo de amenaza que ponga en riesgo la necesaria estabilidad y seguridad jurídica que requiere la empresa”.

El presidente de Colonial, Juan José Bruguera, aludió el jueves a este asunto en la rueda de prensa de presentación de resultados. Así, preguntado por el posible retorno de la sede social de la empresa a Cataluña tras el pacto firmado este jueves por el PSOE y Junts, Brugera dijo que el acuerdo habla de un plan para facilitar este retorno y que cuando se haga público, lo estudiarán. “Lo estudiaremos y tomaremos decisiones en consecuencia”, afirmó.

Eso sí, Brugera evitó hacer valoraciones políticas del acuerdo y de las posibles consecuencias sobre un hipotético referéndum de autodeterminación en Cataluña. De su lado, fuentes de Abertis indicaronque actualmente no valora su vuelta a Cataluña. El 9 de octubre de 2017, una reunión extraordinaria del consejo de administración de Abertis decidió trasladar su sede social a Madrid, argumentando que el cambio se hacía “en tanto se mantenga la actual situación de inseguridad jurídica generada por la actual situación política en Cataluña”.

Del mismo modo, fuentes de Catalana Occidente señalaron también que actualmente no se plantea ningún cambio de sede. Foment del Treball ha celebrado que el acuerdo entre PSOE y Junts incluya un plan para promover el regreso a Cataluña de la sede social de las empresas que cambiaron su ubicación “a otros territorios en los últimos años”.

En un comunicado difundido el mismo jueves, la patronal añadió que “la condición necesaria para el retorno de las empresas” a Cataluña es la suma de la estabilidad y la seguridad jurídica. El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha insistido en la necesidad del retorno de estas compañías “porque es en Cataluña donde deben estar”.

*Información elaborada por Europa Press