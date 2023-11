Arabia Saudí puja por los torneos de Madrid y Miami

El español Carlos Alcaraz celebrando su victoria en la final del Madrid Open en 2023. (REUTERS/Juan Medina)

Arabia Saudí explora la posibilidad de pujar para hacerse con las licencias de los torneos de Madrid o Miami, con el objetivo de organizar un Masters 1.000 en su territorio. El país saudí en estos momentos solo cuenta con las Next Gen Finals, que reúne a los ocho mejores tenistas menores de 21 años y que no reparte puntos para el ránking ATP, pero ha comenzado la expansión para tener un torneo de mayor calibre, según The Athletic.

La negociación está en una etapa temprana y el objetivo de Arabia Saudí es hacerse con la licencia de uno de estos dos torneos, ahora en manos de IMG, la empresa de organización de eventos y de representación -representa, entre muchos otros, a Carlos Alcaraz-. El Masters 1.000 de Miami se remonta hasta 1985, mientras que el torneo de Madrid comenzó a operar en 2002.

Te puede interesar: El descalabro de Alonso con Aston Martin en la segunda parte de la temporada: casi el triple de puntos menos

كأس موسم الرياض للتنس ضمن فعاليات موسم الرياض 2023 🎾

بمشاركة اللاعبين ديوكوفيتش، ألكاراز، أرينا سابالينكا وأونس جابر 🔥😍



🗓 26 - 27 ديسمبر #RiyadhSeason

#BigTime pic.twitter.com/zu6Z8vR8qi — موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) October 19, 2023

Pese a la falta de un torneo oficial, Arabia Saudí sí ha organizado exhibiciones a final de año y planea llevar a cabo una entre Novak Djokovic y Alcaraz en diciembre. Además, intentaron cerrar la organización de las WTA Finals, que tras el acuerdo fallido con China se han jugado en los últimos tres años en Guadalajara (México), Fort Worth (Estados Unidos) y Cancún (México), y no se descarta que consigan llegar a un acuerdo con la WTA de cara a 2024.

La entrada de Arabia Saudí en el circuito no es vista con malos ojos por parte de la ATP, ya que evitaría una posible OPA como ocurrió con el golf, cuando el circuito LIV se llevó a gran parte de los tenistas más importantes con la promesa de premios más generosos y un calendario más reducido. Esto, en un circuito actual donde solo entre 100 y 150 jugadores pueden vivir del deporte, y donde se compite once meses al año, es un peligro real.

Preguntado en junio sobre la posibilidad de jugar en Arabia Saudí, Alcaraz aseguró que no tenía dudas de que en algún momento acabarían disputando partidos allí. Esta noticia llega días después de que los saudíes hayan certificado la organización del Mundial de 2034, después de que su candidatura sea la única que recibió en plazo la FIFA, tras la retirada de Australia.

(Información elaborada por EFE)